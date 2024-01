Kim Yo-Jong: Coreia do Norte responderá provocações com ‘batismo de fogo’

A Coreia do Norte lançará imediatamente um “batismo de fogo” em resposta a qualquer provocação, afirmou neste domingo, 7, irmã e principal aliada do líder Kim Jong-un.

“Deixe-me esclarecer mais uma vez que nosso exército já tem o gatilho desbloqueado”, disse por meio da agência de notícias estatal KCNA.

Kim Yo-Jong negou que o país tenha feito disparos de artilharia no sábado, 6. Segundo ela, houve uma detonação de explosivos como parte de uma estratégia de engano.

Aumento da tensão

As declarações da irmã de Kim ocorreram após a Coreia do Sul ter acusado o Norte de ter disparado na última sexta-feira, 5, mais de 200 tiros perto da fronteira levando a nação vizinha a responder com exercícios militares “correspondentes”.

A troca de tiros, que ocorreu na divisa marítima entre os dois países, obrigou os habitantes das ilhas sul-coreanas de Yeonpyeong e Baengnyeong a fugirem para abrigos antiaéreos, por instrução dos seus militares, e elevou a tensão entre os rivais regionais.