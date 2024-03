Kim Jong-un pilota tanque de guerra durante simulação de batalha com Seul

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, supervisionou um exercício de guerra na quarta-feira 13, em que pilotou um novo tanque de batalha. A mais recente demonstração de força do país ocorre enquanto a Coreia do Sul e os Estados Unidos terminam seu treinamento militar conjunto anual.

Acompanhado no campo de treinamentos por altos funcionários, incluindo o ministro da Defesa, Kang Sun Nam, Kim pôde ser visto numa fotografia pilotando o tanque, apenas com a cabeça de fora. Outras imagens indicaram que o líder norte-coreano, vestindo uma jaqueta de couro e cercado por soldados, também disparou armas em um campo aberto.

Novos tanques

A agência de notícias estatal norte-coreana KCNA informou nesta quinta-feira, 14, que Kim expressou “grande satisfação” com o novo blindado, que teria demonstrado com sucesso seu poder de ataque na primeira aparição em exercícios militares. Segundo a agência, a guerra simulada foi projetada para avaliar as capacidades de combate das tripulações de tanques e familiarizá-las com diferentes missões táticas.

“Abrindo caminho rapidamente através de várias circunstâncias de combate piores, os tanques pesados atingiram os alvos de uma só vez com ataques poderosos e romperam fortes linhas de defesa com alta capacidade de manobra”, disse a KCNA.

A 105ª Divisão Panzer foi declarada vencedora da batalha simulada – a mesma unidade que ocupou a capital sul-coreana, Seul, durante a Guerra da Coreia (1950-1953).

Continua após a publicidade

Inimigos

O treino da Coreia do Norte ocorreu na mesma data do último dia dos exercícios anuais conjuntos envolvendo a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Conhecidos como “Freedom Shield“, foram os primeiros a ocorrer desde que Pyongyang abandonou, em novembro, um pacto militar com Seul. Assinado em 2018, o acordo visava diminuir as tensões entre as Coreias.

O exército sul-coreano afirmou que as forças combinadas realizaram um exercício conjunto de tiro real em uma base de treinamento na cidade de Pocheon na semana passada. A prática contou com munições reais, tanques, carros blindados e caças FA-50.

A Coreia do Norte condena esses exercícios militares como ensaios para a guerra, enquanto Seul diz que são puramente defensivos.