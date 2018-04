Kim Jong-un e esposa assistem a show de K-pop sul coreano em Pyongyang

O líder norte-coreano Kim Jong-un e sua esposa Ri Sol Ju assistiram, ao lado de centenas de pessoas, a uma apresentação de cantores sul-coreanos de K-pop na Coreia do Norte pela primeira vez em mais de uma década, no domingo, em Pyongyang.

O casal presenciou no Grande Teatro do Leste da capital do país o primeiro dos dois espetáculos do grupo de 160 artistas da Coreia do Sul, disse o ministro da cultura sul-coreano, Do Jong-hwan, segundo informações recolhidas pela agência sul-coreana Yonhap.

Essa foi a primeira vez que um líder norte-coreano compareceu a uma apresentação artística sul-coreana na capital da Coreia do Norte. Kim foi visto aplaudindo no ritmo de algumas músicas e tirou fotos com os artistas após o show.

“Nosso querido líder companheiro disse que seu coração foi preenchido e que ele ficou comovido com a visão de seu povo aprofundando seu entendimento da cultura popular sul-coreana e aplaudindo com sinceridade”, disse a agência de notícias estatal norte-coreana, KCNA.

O público norte-coreano aplaudiu e cantou junto algumas músicas e, depois da apresentação, deu buquês de flores aos artistas sul-coreanos.

“[Kim Jong-un] demonstrou muito interesse durante o show e fez perguntas sobre as músicas e letras”, disse o ministro de cultura a repórteres após a apresentação.

A presença do líder no concerto já era esperada, em resposta ao comparecimento do presidente sul-coreano, Moon Jae-in, à apresentação oferecida em Seul pela orquestra norte-coreana Samjiyon em fevereiro, por causa dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, o evento que propiciou a atual aproximação entre Norte e Sul.

O líder norte-coreano opinou que as duas Coreias deveriam realizar representações culturais com mais frequência e sugeriu que poderiam organizar outro evento em Seul no segundo semestre, detalhou a Yonhap.

Além de Kim e sua esposa, estiveram na apresentação de aproximadamente duas horas a irmã do líder, Kim Yo-jong, e o presidente honorário do país, Kim Yong-nam, que em fevereiro lideraram a delegação de alto nível da Coreia do Norte que assistiu à abertura dos Jogos de PyeongChang.

Kim Yo-jong já fez história ao se transformar na primeira integrante da família Kim a viajar para a Coreia do Sul e foi também a encarregada de transmitir a proposta de realizar uma cúpula de líderes dos dois países, a primeira em 11 anos, que acontecerá em 27 de abril.

Os artistas sul-coreanos, que incluem conhecidas figuras do K-pop, oferecerão uma segunda apresentação em 3 de abril no pavilhão Ryugyong Chung Ju-yung, onde tocarão com músicos norte-coreanos.

(Com Reuters e EFE)