Presidente da Coreia do Sul se encontrará com irmã de Kim Jong-un

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, encontrará membros da delegação olímpica da Coreia do Norte no sábado, incluindo a irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, informou a Presidência sul-coreana nesta quinta-feira.

Moon também participará de um almoço com a delegação norte-coreana para os Jogos Olímpicos de Inverno da Coreia do Sul, disse o porta-voz do presidente, Kim Eui-kyeom, a repórteres.

O local do encontro ainda não foi confirmado, de acordo com uma autoridade da Casa Azul da Presidência que pediu para não ser identificada devido à sensibilidade do assunto.

Visita à Coreia do Sul

Kim Yo-jong visitará a Coreia do Sul durante os jogos de inverno, sendo a primeira da dinastia Kim a visitar a vizinha do sul. “A inclusão de Kim Yo-jong na delegação é significativa, já que não só é a irmã do líder da Coreia do Norte, senão que também ocupa um posto de peso no Partido dos Trabalhadores norte-coreano”, disse em um comunicado0 o Ministério de Unificação sul-coreano.

Ela é a filha mais nova do ex-ditador Kim Jong-il e é cerca de quatro anos mais nova que Kim Jong-un. É casada com o filho de Choe Ryong-hae, o poderoso secretário do Partido dos Trabalhadores.

Segundo a imprensa internacional, ela está na lista negra dos Estados Unidos por suas ligações com casos de abuso de direitos humanos na Coreia do Norte.

(Com Reuters e EFE)