Kiev sofre ataque com ‘enxame’ de drones, o sexto do tipo no mês

A capital da Ucrânia, Kiev, foi alvo de um ataque em massa da Rússia com drones nesta sexta-feira, 22, que as autoridades descreveram como um “enxame”. Foi a sexta investida do tipo contra a cidade neste mês, e deixou duas pessoas feridas, além de destruir e danificar edifícios residenciais.

De acordo com a Força Aérea do país, suas defesas abateram 24 dos 28 drones de ataque, parte de um enxame maior direcionado a partes do centro, sul e oeste da Ucrânia.

Casas e apartamentos danificados

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, comunicou em seu canal no aplicativo de mensagens Telegram que um drone atingiu um bloco de apartamentos no distrito de Solomyanskyi, próximo ao centro da cidade, provocando um incêndio nos andares superiores que foi rapidamente controlado. O prédio danificado ficava a poucos metros de uma maternidade.

Os serviços de emergência ucranianos também afirmaram que vários apartamentos foram danificados nos 24º, 25º e 26º andares do edifício. Duas pessoas ficaram feridas, precisou ser internada em um hospital.

Klitschko afirmou ainda que os fragmentos dos drones abatidos incendiaram uma casa em construção no distrito de Darnytskyi, na margem leste do rio Dnipro, que corta a cidade.

Serhiy Popko, chefe da administração militar de Kiev, também disse que fragmentos de um drone abatido atingiram outro prédio residencial em uma terceira área, a sul do centro da cidade. Ele postou fotos mostrando janelas quebradas e grandes danos em apartamentos.

Infraestrutura

O comando do sul da Ucrânia disse, sem dar mais detalhes, que uma “instalação de infraestrutura” na região de Mykolaiv foi atingida e que fragmentos de um drone abatido danificaram um armazém de grãos na região de Odessa. Nessas áreas, não houve ferimentos relatados, e os incêndios resultantes do impacto das armas foram extintos.

