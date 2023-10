Justiça isenta Lady Gaga de pagar recompensa após o sequestro de seus cães

A juíza americana Holly Fujie determinou nesta quarta-feira, 4, que a cantora Lady Gaga não será obrigada a pagar a prometida recompensa de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) pela devolução de seus cachorros, depois do sequestro dos pets em fevereiro de 2021. O passeador Ryan Fischer conduzia os três buldogues da cantora quando foi baleado no peito. Os criminosos levaram dois dos cães – Koji e Gustav –, enquanto Miss Ásia fugiu e foi encontrada horas depois por policiais.

Fischer perdeu parte do pulmão, mas sobreviveu, enquanto James Howard Jackson, um dos envolvidos no crime, foi condenado a 21 anos de prisão por tentativa de homicídio. A dupla de cachorros também teve seu “final feliz”. Dois dias após o sequestro, eles foram devolvidos pela americana Jennifer McBride.

Uma investigação indicou, contudo, que a mulher estaria envolvida no sequestro por ser namorada do pai de um dos suspeitos do roubo, Harold White. Como consequência, os dois foram acusados formalmente pela polícia de Los Angeles como cúmplices da tentativa de homicídio. Os agentes apontaram, ainda, que os cinco envolvidos estavam cientes da relação do passeador de cães com Lady Gaga.

McBride, porém, nega a participação e alega que pegou os buldogues “com o propósito específico de garantir sua proteção e devolvê-los com segurança”. A afirmação, segundo os advogados da cantora, “não faz sentido”.

Para ter acesso à polpuda recompensa, ela abriu um processo contra Gaga em fevereiro do ano passado, alegando crimes de fraude e quebra de contrato.

A deliberação desta quarta-feira foi um banho de água fria para a acusação. A juíza Fujie deu razão à cantora e atestou que a McBride “tem mãos sujas que a impedem de lucrar com as suas ações” e “não tinha direito a se beneficiar posteriormente dos seus erros”.

