Juiz nomeado por Trump barra projeto climático de Biden

O juiz federal James Cain, nomeado pelo ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, bloqueou a tentativa do governo Biden de criar novas leis para indústrias poluentes.

A medida representa um golpe no compromisso de Biden com o meio ambiente, em meio aos esforços para combater a crise climática após a era Trump, quando os EUA, em grande parte, deram as costas a medidas que poderiam ter ajudado a limitar as emissões de gases poluentes.

O juiz conservador, do distrito oeste de Louisiana, ficou do lado dos procuradores gerais republicanos dos estados produtores de energia, que disseram que a ação do governo para aumentar o cálculo do custo das emissões de carbono ameaçava aumentar os custos de energia.

Em seu primeiro dia como presidente, Biden restaurou a estimativa do custo climático para 51 dólares por tonelada de emissões de dióxido de carbono, enquanto no governo Trump custava em média 7 dólares a tonelada.

Cain emitiu uma liminar que impede o governo americano de usar o novo cálculo, que coloca um valor nos danos causados ​​por cada tonelada adicional de gases de efeito estufa emitido pelas indústrias.

A estimativa seria usada para moldar as regras futuras para perfuração de petróleo e gás, automóveis e outras empresas.