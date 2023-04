Juiz federal suspende pílula abortiva nos EUA; governo Biden irá recorrer

De acordo com a resolução do magistrado Matthew Kacsmaryk, do Texas, “suspende-se a aprovação da mifepristona concedida pela FDA (agência de medicamentos americana)”, diz a decisão de sexta-feira, 7. Kacsmaryk, que cuida do caso em uma corte federal de Amarillo, Texas, foi nomeado pelo ex-presidente Donald Trump e ratificado pelo Senado em 2019. O juiz é cristão conservador, com um histórico pessoal de oposição ao aborto. Autoridades federais terão uma semana para recorrer da medida, promovida por setores conservadores do país.

A decisão teve rápida resposta da Casa Branca e coloca a questão dos direitos reprodutivos de volta aos holofotes antes das eleições presidenciais de 2024. “Se esta decisão for mantida, então não haverá praticamente nenhuma receita, aprovada pelo FDA, que estaria a salvo desse tipo de ataque político e ideológico”, disse Biden em um comunicado. “É o próximo grande passo em direção à proibição nacional do aborto que os eleitos republicanos prometeram tornar lei na América.”