Jornalista americano morre durante cobertura na Ucrânia

O jornalista e cineasta americano Brent Renaud morreu enquanto trabalhava na cobertura da guerra na Ucrânia, segundo informou o jornal The New York Times. Renaud estava na região de Irpin, localidade nos subúrbios de Kiev, de acordo com o jornal, que cita informações do Ministério do Interior da Ucrânia.

Renaud havia trabalhando no New York Times e em outros veículos, como HBO e NBC, e já havia recebido um prêmio Peabody por um documentário sobre as escolas de Chicago. Nos últimos anos, vinha trabalhando com seu irmão, Craig, na cobertura de conflitos no Iraque e no Afeganistão.

Ainda de acordo com o jornal norte-americano, embora as primeiras informações fossem que Renaud estivesse na Ucrânia a serviço do Times, ele não colaborava com o jornal desde 2015. Os detalhes dos eventos que levaram à morte do jornalista ainda não estão claros, também de acordo com a publicação dos Estados Unidos. Na nota, o jornal disse que sua equipe estava “profundamente triste” com a notícia e destacou que Renaud era um “talentoso cineasta”.