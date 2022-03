Jornal dirigido por Nobel da Paz anuncia fechamento temporário na Rússia

O jornal Novaya Gazeta, dirigido por Dmitry Muratov, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2021, anunciou nesta segunda-feira, 28, seu fechamento temporário. Visto como último grande reduto da imprensa livre na Rússia, o periódico vinha sofrendo pressões do Roskomnadzor, órgão responsável pela supervisão do meios de comunicação no país.

“Recebemos duas advertências do Roskomnadzor. Melhor fecharmos, já que, se recebermos uma terceira advertência, podem retirar nossa licença, e isso significaria nosso desaparecimento”, disse à agência de notícias Efe a chefe de imprensa do veículo, Nadezhda Prusenkova.

Maior veículo de oposição ao governo de Vladimir Putin, o jornal investigativo teve seis de seus funcionários mortos desde sua fundação, em 1993. O caso de maior repercussão foi o da jornalista Anna Politkovskaya, assassinada em 2006, época em que preparava um artigo sobre tortura e seqüestros na Chechênia.

Na semana passada, Muratov, editor-chefe do jornal e vencedor do Nobel, já havia anunciado que iria leiloar sua medalha para ajudar os refugiados ucranianos, declarando sua oposição à invasão da Ucrânia.

O produto da venda da medalha será compartilhado com refugiados, feridos e crianças que precisam de tratamento urgente, segundo Muratov.

“Já são mais de 10 milhões de refugiados”, escreve ele. “Peço às casas de leilões que respondam e coloquem em leilão este prêmio mundialmente famoso.”

Entre as medidas que precisam ser tomadas urgentemente, Muratov citou o cessar-fogo, troca de prisioneiros, liberação de corpos dos mortos e prover corredores humanitários. Após o início do conflito na Ucrânia, o Novaya Gazeta disse que não iria para o teatro de guerra.