Jornais da França criticam Bolsonaro por cancelar encontro com chanceler

Jornais franceses criticaram o cancelamento da reunião do presidente Jair Bolsonaro com o chanceler do país, Jean-Yves Le Drian, anteontem. As publicações qualificaram como “humilhante” e “esnobe” o fato de o presidente ter cancelado por “questões de agenda” e ter aparecido na sequência em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, feita enquanto cortava cabelo.

Para o jornal Le Monde, o cancelamento do encontro com o ministro francês foi uma “humilhação”. “Na diplomacia, Jair Bolsonaro prefere a provocação”, diz o jornal. Segundo a reportagem, a transmissão pelo Facebook onde aparecia cortando o cabelo “mergulhou o Quai dOrsay (onde fica o Ministério das Relações Exteriores francês) em espanto”.

O jornal também cita os dados do Inpe sobre desmatamento e diz que Bolsonaro é “complacente com os autores de crimes ambientais”. Para o jornal, “Bolsonaro se esqueceu da promessa, que havia feito para o presidente francês, Emmanuel Macron, durante as reuniões do G20 em Osaka no Japão, de respeitar o Acordo de Paris”.

O Le Parisien publicou que “decididamente, não falta topete ao presidente” e que “Bolsonaro olha mais amorosamente para Washington que para Paris, uma vez que este impôs ao Brasil condição de que haja avanços ambientais para o acordo entre a União Europeia e o Mercosul”.

No Le Figaro, por meio de informações da Agence France Presse (AFP), o subtítulo trazia: “finalmente o presidente brasileiro optou por um encontro com o cabeleireiro”. Já o jornal Libération, que usou informações da mesma rede, publicou que a gafe pode “parar a ratificação do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul”.