No governo Bolsonaro, as consequências vêm depressa

O que acontece quando o presidente age com o fígado e não com o cérebro? Lembra quando o governo Bolsonaro comemorou eufórico o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia? A UE é um grupo de 28 países, mas dois deles mandam mais do que os outros: Alemanha e França.

Os dois países condicionaram aprovar o acordo desde que o Brasil mantivesse as políticas de preservação de meio ambiente, especialmente na Amazônia. Mas o que fez o governo? Primeiro, tentou desviar dinheiro doado pela Alemanha e pela Noruega para manter parques nacionais na Amazônia para pagar indenização a fazendeiros no Rio Grande do Sul. Depois, o presidente anunciou que vai censurar as pesquisas do Inpe porque uma delas apontou que o desmatamento aumentou 40% desde o início do ano. Ao invés de preservar a floresta, Bolsonaro decidiu censurar as pesquisas.

Mais recentemente, ele cancelou uma audiência com o ministro das Relações Exteriores da França, que queria falar sobre as preocupações ambientais da Europa. E o que fez o presidente? Cancelou o encontro e fez uma live no Facebook cortando o cabelo.