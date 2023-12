Itamaraty confirma ausência de Lula na posse de Milei

Fontes ligadas ao Itamaraty confirmaram a VEJA nesta terça-feira, 5, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai comparecer à posse de Javier Milei na Argentina. A cerimônia vai acontecer em Buenos Aires no próximo domingo, 10, e o Brasil deve ser representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e assessores.

Lula recebeu convite para o evento durante uma reunião em Brasília entre Mauro Vieira e Diana Mondino, que já foi anunciada como a futura chanceler da Argentina. Apesar disso, a relação entre os líderes não é próxima. Durante a campanha, Milei qualificou o petista como “corrupto” e “comunista”.

Milei x Lula

O futuro presidente argentino também prometeu que, caso fosse eleito, iria romper relações com o Brasil e retirar a Argentina de organizações internacionais defendidas por Lula, como o Mercosul e o Brics, embora depois tenha moderado o discurso.

Integrantes do governo brasileiro, por sua vez, apoiaram a candidatura de Sergio Massa, atual ministro da Economia do governo de Alberto Fernández, que disputou o segundo turno contra Milei.

Quando o resultado das eleições foi divulgado, Lula publicou uma mensagem no X, antigo Twitter, parabenizando o novo presidente, mas sem mencionar o nome de Milei especificamente.

Ausências brasileiras em posses na Argentina

A Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil no mundo, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos, sendo responsável por 5,3% de todas as exportações brasileiras entre janeiro e outubro deste ano. O valor supera o que foi exportado para o Oriente Médio e para a África.

Apesar disso, não será a primeira vez que um presidente brasileiro não irá à posse do presidente argentino. Em 2019, o então presidente Jair Bolsonaro enviou Hamilton Mourão, na época vice-presidente, como representante do governo brasileiro na posse do atual presidente, Alberto Fernández.

