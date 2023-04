Itamaraty anuncia criação de Consulado-Geral em Orlando

Com a publicação de decreto na terça-feira, 25, o Itamaraty anunciou nesta quarta a conclusão do processo de elevação do Vice-Consulado em Orlando, nos Estados Unidos, à categoria de Consulado-Geral.

A repartição, inaugurada em junho de 2022, é importante do ponto de vista turístico e estratégico, já que a área de atuação inclui o centro e o norte da Flórida, estado com o maior número de brasileiros nos Estados Unidos. Anualmente, cerca de 900.000 turistas brasileiros visitam Orlando, segundo o Ministério das Relações Exteriores, além dos cerca de 180.000 nacionais que residem nos arredores.

“Ao longo dos últimos 10 meses, observou-se crescente demanda da comunidade brasileira local por diferentes tipos de serviços consulares”, afirmou o Itamaraty em comunicado. “O Consulado-Geral em Orlando, que funcionará na mesma sede do antigo Vice-Consulado, contará com maior capacidade de atendimento e poderá prestar melhores serviços aos brasileiros”.

A notícia, no entanto, não alivia a frustração de muitos que querem viajar à Flórida, em meio a recordes nas filas para conseguir autorização de turismo nos Estados Unidos. No mês de março, o tempo de espera chegou a 18 meses no consulado americano em São Paulo e passou dos 400 dias em Brasília, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, uma consequência do represamento ocorrido durante a pandemia de Covid-19. Em entrevista a VEJA, o assessor para assuntos consulares da Embaixada dos Estados Unidos disse que a expectativa é que essa situação só se normalize no fim do primeiro semestre.

