Itália: estátuas de bronze da Roma Antiga são descobertas após 2.300 anos

Arqueólogos descobriram mais de 24 estátuas de bronze da Roma Antiga dentro de uma ancestral casa de banhos na Itália, nesta terça-feira, 8. O local, em San Casciano dei Bagni, uma cidade no topo de uma colina de uma província de Siena, na Toscana, é explorado desde 2019.

Massimo Osanna, alto funcionário do Ministério da Cultura italiano, descreveu a descoberta como uma das mais notáveis “na história do antigo Mediterrâneo” e a mais importante desde que os Bronzes de Riace, um par gigante de guerreiros gregos antigos que foram retirados do mar em 1972.

A maioria das estátuas, em ótimo estado de conservação, são do século 2 a.C. e do século 1 d.C., “período de grande transformação da antiga Toscana”, que mudou do domínio etrusco para o romano, afirmou o Ministério da Cultura italiano em comunicado.

A instituição ressaltou a singularidade do Grande Santuário de banho de San Casciano, pois era “um refúgio de paz multicultural e multilíngue, cercado por instabilidade política e guerra”.

As figuram representam divindades greco-romanas como Hígia, deusa da saúde, e Apolo, deus do Sol. Segundo Jacopo Tabolli, professor assistente da Universidade para Estrangeiros de Siena que coordena a escavação, elas adornavam o santuário antes de serem imersas em águas termais, era uma espécie de ritual.

As estátuas foram cobertas por quase 6 mil moedas de bronze, prata e ouro, e as águas quentes e lamacentas de San Casciano ajudaram a preservá-las.

O arqueólogo também sugeriu que as antiguidades vieram de um assentamento da elite italiana. O comunicado do Ministério da Cultura informou que pesquisadores encontraram inscrições em latim e etrusco que mencionam os nomes de poderosas famílias locais.

O governo italiano afirma que as estátuas foram levadas para um laboratório de restauração perto de Grosseto, também em Toscana, mas devem ser exibidas em um museu em San Cassiano dei Bagni.

