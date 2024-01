Itália e outros países suspendem assistência a refugiados da Palestina

Em meio à guerra entre Israel e o Hamas, Itália, Estados Unidos, Austrália e Canadá suspenderam o financiamento da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, a UNRWA, após a acusação de Israel de que agentes do órgão estariam envolvidos no ataque do Hamas em região próxima à Faixa de Gaza em 7 de outubro. Ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani declarou em seu perfil no X (antigo Twitter), que o país suspendeu o apoio à UNRWA “após o ataque atroz a Israel”, sem direcionar a suspeita do Estado governado por Benjamin Netanyahu. Já a ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, disse estar profundamente preocupada com as acusações. “Estamos conversando com parceiros e suspenderemos temporariamente o desembolso de financiamento recente”, escreveu a política na mesma rede social.

Il Governo italiano ha sospeso finanziamenti @UNRWA dopo l’atroce attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre. Paesi Alleati hanno recentemente preso stessa decisione. Siamo impegnati nell’assistenza umanitaria alla popolazione palestinese, tutelando la sicurezza di Israele. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 27, 2024

Hussein al-Sheikh, secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), lamentou a suspensão do apoio à agência da ONU e disse que isso provoca grandes riscos de ajuda política e humanitária. “Apelamos aos países que anunciaram a cessação do seu apoio à #UNRWA para que revertam imediatamente a sua decisão, o que implica grandes riscos de ajuda política e humanitária, pois neste momento específico e à luz da contínua agressão contra o povo palestiniano, precisamos do máximo apoio a esta organização internacional e não interromper o apoio e a assistência a ela”, disse al-Sheikh.

We call on the countries that announced the cessation of their support for #UNRWA to immediately reverse their decision, which entails great political and humanitarian relief risks, as at this particular time and in light of the continuing aggression against the Palestinian… https://t.co/mxIam0zmZs — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) January 27, 2024

Continua após a publicidade

Em um comunicado oficial, o Hamas acusou Israel de fazer uma campanha de incitamento contra as agências da ONU que prestam assistência aos palestinos na Faixa de Gaza. Na última sexta-feira, 26, a UNRWA negou que exista um conluio entre a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Hamas. “Enfatizamos a importância do papel destas agências na prestação de socorro ao nosso povo e na documentação dos crimes da ocupação”, afirmou o órgão.

Israel Katz, ministro das Relações Exteriores de Israel, avisou que o país tentará impedir a UNRWA de operar em Gaza após a guerra.