Israel desmantela estrutura militar do Hamas e gera novas preocupações

As forças israelenses afirmam ter desmantelado a “estrutura militar” do Hamas no norte de Gaza, eliminado cerca de 8.000 militantes na região, confiscando dezenas de milhares de armas e milhões de documentos, informou nesta sábado, 6, o contra-almirante Daniel Hagari em um briefing online.

As ações de Israel ganharam uma nova dimensão crítica. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu uma nota na última sexta-feira, 5, condenando as recentes declarações de autoridades israelenses que defendem a emigração dos palestinos da Faixa de Gaza.

O Itamaraty expressou sua preocupação, destacando que a posição de Israel viola o direito internacional e prejudica as perspectivas de paz. Isso decorre das declarações de ministros israelenses, incluindo o ministro das Finanças Bezalel Smotrich, que, em uma entrevista no dia 31 de dezembro, defendeu a emigração dos palestinos de Gaza como uma maneira de alterar drasticamente a dinâmica populacional.

“Se houver 100 mil ou 200 mil árabes em Gaza e não 2 milhões de árabes, toda a discussão no dia seguinte será totalmente diferente”, afirmou Smotrich. As autoridades brasileiras expressaram sua consternação diante dessa proposta, ressaltando que o deslocamento forçado da população é contrário aos princípios fundamentais dos direitos humanos, especialmente em tempos de conflito armado.