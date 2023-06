Irã reforça cooperação com Venezuela por ‘interesses e inimigos em comum’

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, reforçou a cooperação contra “inimigos comuns” com o líder da Venezuela, Nicolás Maduro, durante visita a Caracas nesta segunda-feira 12. Os dois países sancionados pelos Estados Unidos também assinaram 25 acordos em múltiplas áreas: petroquímica, mineração, saúde, educação, entre outros, sem revelar maiores detalhes sobre esses acordos.

Sem fazer menção direta ao governo americano durante seu pronunciamento, Raisi chegou à capital venezuelana para sua primeira visita à América Latina, que o levará também a Cuba e à Nicarágua, países que considera “amigos”.

Ele aproveitou o momento para ressaltar a parceria entre Teerã e Caracas, com um comércio bilateral atual estimado em US$ 3 bilhões (cerca de R$ 14 bilhões), mas que pode chegar até US$ 10 bilhões (R$ 48 bilhões), de acordo com o líder iraniano.

“A relação entre o Irã e a Venezuela não é uma relação diplomática normal, mas uma relação estratégica entre dois países que têm interesses comuns, visões comuns e inimigos comuns”, disse Raisi. “Somos amigos em tempos difíceis.”

Por sua vez, Maduro também elogiou as relações com o governo iraniano e chegou a mencionar os Estados Unidos em seu discurso. Em particular, ele criticou o ex-presidente Donald Trump por um discurso recente em um evento de campanha, no qual o americano disse que a Venezuela estava entrando em colapso e os americanos poderiam ter acesso a todo o petróleo do país.

“O Irã está desempenhando um papel de destaque como uma das potências emergentes mais importantes do novo mundo”, disse Maduro. “Juntos seremos invencíveis!”

O Irã é um dos principais aliados internacionais da Venezuela, sendo os dois membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Em 2020, em meio à pandemia de Covid-19, o Irã enviou 1,5 milhão de barris de gasolina e suprimentos para tentar reativar as refinarias da Venezuela em meio a uma grave escassez de combustível.

Em fevereiro de 2022, Maduro recebeu o chefe da diplomacia iraniana, Hossein Amir-Abdollahian, em Caracas e também visitou Teerã quatro meses depois, para assinar um plano de cooperação para fortalecer sua aliança em duas décadas.

Os próximos destinos da viagem do líder iraniano são Cuba e Nicarágua. A última visita de um presidente iraniano a Cuba e à Venezuela data de 2016, quando Hasan Rohani passou por ambas as nações antes de participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Seu antecessor, Mahmud Ahmadinejad, foi recebido na Nicarágua em janeiro de 2007.

Daniel Ortega, o presidente da Nicarágua, defendeu o direito do Irã de adquirir armas nucleares em fevereiro deste ano.