Irã pede que países islâmicos imponham sanções contra Israel

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, disse nesta quarta-feira, 18, que os membros da Organização de Cooperação Islâmica (OCI) deveriam impor um embargo ao petróleo de Israel, bem como implementar outras sanções, e expulsar todos os embaixadores do país. Uma reunião urgente do grupo foi convocada para esta quarta na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita.

O encontro foi organizado depois de que uma explosão em um hospital de Gaza, na noite da última terça-feira, 17, matou um centenas de palestinos. Além do embargo completo, Abdollahian defendeu a formação de uma equipe de advogados islâmicos para documentar potenciais crimes de guerra cometidos por Israel.

“O ministro das Relações Exteriores pede um embargo imediato e completo a Israel por parte dos países islâmicos, incluindo sanções petrolíferas, além de expulsar os embaixadores israelenses se as relações com o regime sionista tiverem sido estabelecidas”, disse o ministro iraniano.

+ Lula chama ataque a hospital em Gaza de ‘tragédia injustificável’

Em uma postagem nas redes sociais, ele também acusou as forças israelenses pelo “massacre de mulheres e crianças inocentes” no hospital al-Ahli. Autoridades palestinas afirmam que o ataque deixou pelo menos 830 vítimas.

Antes da explosão na unidade de saúde, autoridades de saúde em Gaza disseram que pelo menos 3 mil pessoas morreram durante os 11 dias de bombardeios de Tel-Aviv, que começou após o ataque do Hamas em 7 de outubro às comunidades do sul de Israel, no qual 1.300 pessoas foram mortas e cerca de 200 foram levados para Gaza como reféns.

