Irã minimiza ataque atribuído a Israel e compara à brincadeira de crianças

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, minimizou o ataque atribuído a Israel contra o país na sexta-feira, 19, e comparou a uma brincadeira de crianças. Ele afirmou que Teerã só vai reagir se os interesses iranianos forem atacados.

“O que aconteceu ontem à noite não foi um ataque. Foi um voo de dois ou três drones, como os brinquedos com que as nossas crianças se divertem no Irã. Enquanto não houver novas aventuras do regime israelita contra os interesses iranianos, não responderemos”, declarou. “Mas se o regime israelita pretende tomar outra ação contra os nossos interesses, a nossa próxima resposta será imediata e máxima”, acrescentou.

Na sexta-feira, a agência de notícias estatal do Irã noticiou um ataque israelense contra o país na cidade de Isfahan, que abriga uma série de infraestruturas militares importantes incluindo instalações nucleares, uma base aérea e fábricas de drones. Autoridades iranianas, porém, garantiram que as suas instalações nucleares “estavam seguras” e que vários drones foram derrubados.

Na noite de 13 de abril, o Irã atacou o território israelita com quase 300 drones e mísseis, mas a maioria dos projéteis foi interceptada pelo sistema de defesa. Segundo o país, o ataque anunciado seria um ato de “legítima defesa” em resposta à investida contra seu consulado em Damasco, na Síria, no início de abril, que matou um comandante e outros seis oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana. Israel nega a autoria do atentado.