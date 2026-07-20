Irã dá atualização sobre processo diplomático em meio à escalada do conflito com EUA

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Os Estados Unidos intensificam ataques contra o Irã pela nona noite consecutiva, que responde com investidas contra vizinhos do Golfo e anuncia o bloqueio do estratégico Estreito de Ormuz. Apesar da escalada militar, Teerã afirma manter canais diplomáticos abertos. A crescente tensão já afeta a navegação e faz o preço do petróleo disparar.

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Os Estados Unidos voltaram a atacar o Irã nesta segunda-feira, 20, ao que as forças iranianas responderam com ataques contra seus vizinhos do Golfo, mas sem fechar a porta ao diálogo através de mediadores.

Pela nona noite consecutiva, Washington abriu uma nova rodada de bombardeios na noite de domingo, segundo o Centcom, comando militar dos Estados Unidos responsável pelo Oriente Médio. “Os ataques continuarão degradando as capacidades militares iranianas usadas para atacar navios comerciais e marinheiros civis que transitam pelo Estreito de Ormuz“, acrescentou.

A ofensiva deixou um morto e vários feridos em Tabriz, no noroeste iraniano, a mais de 1.000 quilômetros do Golfo Pérsico, informaram autoridades locais. Várias outras pessoas ficaram feridas durante ataques na cidade de Urmia, localizada na província vizinha. Teerã acusou os americanos de realizarem ataques em áreas povoadas, em particular em Bushehr, onde fica a única usina nuclear em funcionamento do país — a usina de Darkhovin, ainda em construção, também foi alvo de ataques.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo que as últimas ofensivas militares contra o Irã foram uma homenagem aos membros das forças armadas americanas mortos nos últimos dias.

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Esforços diplomáticos

Em represália, Teerã voltou a atacar nesta segunda-feira seus vizinhos Kuwait e Bahrein, aliados de Washington, ao mesmo tempo em que afirmou continuar suas conversas com os Estados Unidos através de mediadores.

“Fomos informados pelos mediadores, recebemos mensagens — sem entrar em detalhes —, mas o essencial é que o aparato diplomático esteve ativo nos últimos dias”, declarou o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, durante uma coletiva de imprensa em Teerã.

Paquistão, Catar e Omã participam das negociações entre Teerã e Washington.

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No Bahrein, jornalistas da agência de notícias AFP ouviram nesta segunda-feira as sirenes de alerta aéreo e várias explosões, enquanto o Exército do Kuwait afirmou ter enfrentado ao amanhecer “ataques de drones hostis iranianos”.

A Guarda Revolucionária Islâmica anunciou no domingo ter destruído aviões militares americanos no aeroporto de Aqaba, na Jordânia, e também ter lançado “um ataque surpresa” contra instalações militares americanas na região de Al Tanf, na Síria.

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Batalha naval

O Irã advertiu nesta segunda-feira que está disposto a “tomar as medidas necessárias” para garantir sua soberania e evitar que o Estreito de Ormuz seja utilizado para “ameaçar a segurança e os interesses” da república islâmica.

Essa rota estratégica, por onde transitava antes da guerra 20% do petróleo consumido no planeta, está novamente bloqueada pelo Irã desde a retomada das hostilidades com os Estados Unidos, que voltaram a impor um cerco aos portos iranianos.

A agência britânica de segurança marítima UKMTO informou nesta segunda-feira que um navio estava em chamas no estreito, a cerca de 15 quilômetros ao noroeste da localidade omanense de Kumzar, sem precisar a causa do incêndio. Pouco depois, a Guarda Revolucionária anunciou que dois navios que tentavam passar pelo Estreito de Ormuz “explodiram e foram detidos”.

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Na noite de domingo, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, apelou que a comunidade internacional se una a Washington para “proteger o transporte marítimo” na passagem. Os preços do petróleo, que haviam se acalmado após a assinatura do acordo provisório para encerrar a guerra, mantiveram a trajetória de alta. Na manhã desta segunda-feira, o barril de Brent, referência internacional, superou os US$ 90.