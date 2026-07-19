Irã mantém tensão em Ormuz e lança ataques a bases na Síria

A escalada militar entre Irã e Estados Unidos ganhou novos desdobramentos na noite deste domingo, 19, com a ampliação das ações iranianas em diferentes pontos do Oriente Médio. Além da continuidade das tensões no Estreito de Ormuz, Teerã anunciou um ataque contra uma base na Síria, enquanto o Kuwait informou ter interceptado drones lançados contra seu território.

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou ter realizado um “ataque surpresa” contra um centro de comando de operações especiais na região de Al-Tanf, na Síria. Em comunicado divulgado pela agência estatal IRNA, o grupo disse que a ofensiva foi uma represália pela morte de soldados iranianos em Iranshahr, cidade localizada no sudeste do país.

Também na noite deste domingo, as Forças Armadas do Kuwait informaram que seus sistemas de defesa aérea interceptaram drones durante o que classificaram como “ataques hostis” após a ofensiva iraniana. Segundo o Exército kuwaitiano, as explosões ouvidas no país foram provocadas justamente pela destruição dos equipamentos em voo.

A ampliação das operações ocorre em meio à crescente tensão no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de exportação de petróleo do mundo. O Irã afirmou ter identificado quatro embarcações que tentavam cruzar a passagem marítima sem autorização e declarou que suas operações militares continuarão até que “a calma retorne” à região.

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O endurecimento da postura iraniana acontece dias após os Estados Unidos anunciarem um novo cerco naval aos portos do país. O bloqueio de Ormuz eleva o temor de impactos sobre o mercado internacional de petróleo e amplia o risco de que novos países sejam envolvidos no conflito.

Os novos episódios se somam aos ataques registrados no Bahrein e na Jordânia e reforçam a expansão geográfica da crise, que já ultrapassa o confronto direto entre Estados Unidos e Irã e passa a atingir diferentes pontos estratégicos do Oriente Médio.

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(Com AFP)