Trump diz que novos ataques dos EUA ao Irã homenageiam militares americanos mortos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 19, que a nova ofensiva militar americana contra o Irã foi realizada em homenagem aos militares dos EUA mortos nos últimos dias durante a escalada do conflito no Oriente Médio.

“Nós os atacamos com muita força novamente esta noite, e fizemos isso em homenagem a, provavelmente três, provavelmente três grandes patriotas”, declarou Trump a jornalistas ao retornar a Washington após acompanhar a final da Copa do Mundo em Nova York.

Ao comentar as mortes, o presidente afirmou que os soldados “estavam lutando para que o Irã não pudesse ter uma arma nuclear”. “Sentimos muito”, acrescentou.

A declaração foi dada horas depois de os Estados Unidos iniciarem a nona noite consecutiva de bombardeios contra alvos iranianos. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom), os ataques miraram instalações militares e posições da Guarda Revolucionária utilizadas em operações contra tropas americanas.

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No sábado, o Exército americano confirmou a morte de dois militares e o desaparecimento de um terceiro após um ataque com mísseis e drones na Jordânia, atribuído ao Irã. Neste domingo, o Centcom informou que outro militar morreu no norte do Iraque durante a detonação controlada de um artefato retirado de um drone iraniano abatido.

Os Estados Unidos classificam a nova ofensiva como uma resposta aos ataques contra suas tropas na região. O Centcom informou ainda que os bombardeios continuarão com o objetivo de reduzir a capacidade militar iraniana empregada em ataques contra embarcações comerciais e militares que transitam pelo Estreito de Ormuz.

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Os ataques deste domingo também atingiram instalações em diferentes pontos do Irã, incluindo posições militares e uma usina nuclear em construção em Darkhovin, segundo autoridades iranianas. Em resposta, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, afirmou que Teerã adotará “medidas específicas para defender seus interesses nacionais e sua segurança”.

(Com AFP)