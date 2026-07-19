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Trump diz que novos ataques dos EUA ao Irã homenageiam militares americanos mortos

Presidente afirma que ofensiva foi realizada em memória de três soldados e volta a justificar ação para impedir que Teerã obtenha arma nuclear

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 21h51 | Atualizado em 19 jul 2026, 21h52
Donald Trump, de terno azul-marinho e gravata vermelha, fala gesticulando com a mão direita, em frente a microfones. Ao fundo, um avião branco com a palavra UNITED e uma escada com pessoas. Outro homem de terno azul caminha ao longe.
Donald Trump fala com jornalistas ao retornar para a Casa Branca após a final da Copa do Mundo (Mandel Ngan/AFP)
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 19, que a nova ofensiva militar americana contra o Irã foi realizada em homenagem aos militares dos EUA mortos nos últimos dias durante a escalada do conflito no Oriente Médio.

“Nós os atacamos com muita força novamente esta noite, e fizemos isso em homenagem a, provavelmente três, provavelmente três grandes patriotas”, declarou Trump a jornalistas ao retornar a Washington após acompanhar a final da Copa do Mundo em Nova York.

Ao comentar as mortes, o presidente afirmou que os soldados “estavam lutando para que o Irã não pudesse ter uma arma nuclear”. “Sentimos muito”, acrescentou.

A declaração foi dada horas depois de os Estados Unidos iniciarem a nona noite consecutiva de bombardeios contra alvos iranianos. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom), os ataques miraram instalações militares e posições da Guarda Revolucionária utilizadas em operações contra tropas americanas.

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No sábado, o Exército americano confirmou a morte de dois militares e o desaparecimento de um terceiro após um ataque com mísseis e drones na Jordânia, atribuído ao Irã. Neste domingo, o Centcom informou que outro militar morreu no norte do Iraque durante a detonação controlada de um artefato retirado de um drone iraniano abatido.

Os Estados Unidos classificam a nova ofensiva como uma resposta aos ataques contra suas tropas na região. O Centcom informou ainda que os bombardeios continuarão com o objetivo de reduzir a capacidade militar iraniana empregada em ataques contra embarcações comerciais e militares que transitam pelo Estreito de Ormuz.

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Os ataques deste domingo também atingiram instalações em diferentes pontos do Irã, incluindo posições militares e uma usina nuclear em construção em Darkhovin, segundo autoridades iranianas. Em resposta, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, afirmou que Teerã adotará “medidas específicas para defender seus interesses nacionais e sua segurança”.

(Com AFP)

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