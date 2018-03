Incêndios na Austrália deixam 90 casas destruídas

Aproximadamente 90 casas e propriedades ficaram destruídas na Austrália por causa dos incêndios florestais que começaram neste fim de semana em várias partes do país, de acordo com informações dos serviços de socorro do país. Entre as propriedades destruídas estão 70 casas residenciais, que ficaram danificadas pelo fogo que está ativo desde ontem na cidade de Tathra, no extremo sudeste do país, cerca de 450 km ao sul de Sydney.

Um bombeiro voluntário ficou ferido pelas chamas e quatro pessoas foram atendidas por inalarem fumaça, mas, até agora, não houve relatos de mortos ou desaparecidos segundo o Serviço Rural dos Bombeiros do estado de Nova Gales do Sul.

O incêndio se propagou rapidamente por uma área de 10,7 km2, alimentado pelos fortes ventos e as altas temperaturas, até que pôde ser controlado durante a noite após uma mudança nas condições meteorológicas, indicou a emissora de televisão local ABC.

Os bombeiros seguem combatendo outros incêndios ativos também 200 km a sudoeste de Melbourne, onde as chamas destruíram 18 casas, arrasaram fazendas e deixaram rebanhos de gado mortos. Em Cobden e Penshurst 1.700 imóveis estão sem eletricidade, pois a infraestrutura de distribuição de energia foi danificada.

Os especialistas haviam advertido às autoridades em relatórios recentes sobre o agravamento das ondas de calor extremo e dos incêndios florestais decorrentes do aumento das emissões de dióxido de carbono (CO 2 ).

A temporada de incêndios na Austrália varia segundo a região e as condições meteorológicas prevalentes. No caso de Nova Gales do Sul, cuja capital é Sydney, transcorre entre a primavera e o verão. Os piores incêndios vividos no país nas últimas décadas ocorreram no início de fevereiro de 2009, no estado de Victoria (que tem Melbourne como capital), e deixaram 173 mortos e 414 feridos, além de terem destruído uma superfície de 4.500 km².