Incêndios florestais matam 19 no Chile e Boric decreta emergência

O presidente Gabriel Boric declarou estado de emergência no Chile diante dos incêndios florestais que afetam o centro-sul do país, principalmente a região de Valparaíso, e causaram 19 mortes, segundo dados preliminares. O governo chileno implementou toques de recolher para ajudar nas ações de evacuação de regiões em risco, tendo em vista que os alguns dos focos estão próximos a áreas urbanas.

Boric anunciou a declaração de emergência “para ter todos os recursos necessários” no fim da noite desta sexta-feira, 2, e informou que “a situação dos incêndios florestais é muito difícil devido às temperaturas e aos ventos”.

Ele sobrevoou a área afetada no início da tarde e disse que o governo vai atuar para que a região de Valparaíso possa se reerguer após os danos causados pelas chamas.

Em coletiva neste sábado, 3, a ministra do Interior Carolina Tohá informou que o país está com 92 incêndios ativos, dos quais 29 estão em combate e 40 foram controlados. As chamas destruíram entre 30 mil e 43 mil hectares.

“O número de mortos é muito provisórios. Até o momento, 19 pessoas morreram e 15 já estão identificadas. Todas são da mesma localidade, mas

há indícios de que podemos ter mais pessoas falecidas”, disse.

Toque de recolher

Região turística, Valparaíso está entre as mais afetadas e, por isso, foi determinado que atividades culturais, esportivas e com potencial para gerar aglomerações sejam suspensas. O toque de recolher foi implementado nesta manhã nas províncias de Viña del Mar, Limache, Quilpué e Villa Alemana, mas o governo tem reforçado que a população deixe suas casas, levando itens essenciais e animais de estimação, caso ouçam os alarmes de evacuação.

“Neste momento, a maior preocupação é porque alguns desses incêndios estão muito perto de zonas urbanas, com potencial de afetar pessoas”, afirmou Carolina.

Uma força-tarefa foi formada para combater os focos de incêndio e mobilizam mais de 200 brigadistas. Segundo a ministra, 450 bombeiros foram convocados para reforçar as ações e 61 carros adicionais com voluntários foram deslocados para os pontos críticos. Mais de 20 caminhões-tanque foram deslocadas para municípios afetados.