Incêndio mata ao menos 46 em torre de Taiwan

Um incêndio de grandes proporções matou ao menos 46 pessoas em Kaohsiung, cidade com 2.8 milhões de habitantes localizada no sudoeste de Taiwan, na noite desta quinta-feira (14).

O fogo destruiu uma torre de 13 andares, que tinha uso residencial e comercial. De acordo com a imprensa local, os bombeiros demoraram mais de quatro horas para conseguir controlar as chamas.

As equipes de resgate levaram 79 pessoas para o hospital, incluindo 14 em estado grave.

A causa do incêndio não não foi divulgada pelas autoridades locais. Agentes envolvidos na operação afirmaram que as pessoas ficaram presas na parte residencial do prédio, entre o sétimo e o 11º andar.

Moradores do bairro disseram que o prédio de 13 andares abrigava moradores pobres, idosos e deficientes físicos e não se sabe quantas das 120 unidades estavam ocupadas.

Testemunhas disseram ter ouvido algo parecido com uma explosão por volta das 3 da manhã, horário local. O fogo começou nos andares inferiores do prédio, que abrigava um cinema fechado, restaurantes abandonados e clubes de karaokê.

Moradora do prédio há 15 anos, Tsai Hsiu-Chin, 70, afirmou à à agência de notícias Associated Press ter ouvido alguém gritando “fogo” durante a noite.

Ela disse que desceu de elevador, escapando apenas com a roupa do corpo. “Eu não trouxe nada. Eu só me preocupei em salvar minha vida”, disse.