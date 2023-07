Incêndio em navio de carga com 3 mil carros deixa um morto na Holanda

Um incêndio atingiu um navio com quase 3 mil veículos a bordo na costa da Holanda, nesta quarta-feira, 26. A guarda costeira holandesa informou que uma pessoa morreu e outras ficaram feridas no incidente.

As chamas tiveram início na noite da última terça-feira, 25, no navio panamense Fremantle Highway, de 199 metros, que fazia a rota da Alemanha para o Egito, forçando vários tripulantes a pularem no mar. O Fremantle, que partiu do porto de Bremerhaven e estava a 27km ao norte da ilha holandesa de Ameland quando o incêndio começou, foi rebocado para fora das rotas marítimas e corre risco de afundar.

Barcos de resgate jogaram água no incêndio para resfriar o fogo, mas de acordo com a guarda costeira holandesa, usar muita água pode afundar a embarcação. Um navio de salvamento foi acionado para impedir a deriva.

“O incêndio definitivamente ainda não foi controlado. É um incêndio muito difícil de extinguir, possivelmente por causa da carga que o navio estava transportando”, disse Edwin Versteeg, porta-voz do Departamento Holandês de Hidrovias e Obras Públicas.

A guarda costeira disse que a causa do incêndio era desconhecida, mas um porta-voz da guarda costeira afirmou que ele teria começado perto de um carro elétrico. O fogo se espalhou tão rapidamente que sete tripulantes pularam no mar, disse Willard Molenaar, da Royal Dutch Rescue Company (KNRM), que foi um dos primeiros a chegar ao local. Segundo ele, alguns integrantes da tribulação se feriram ao cair no mar e um homem morreu nas chamas.

“Havia muita fumaça e o fogo se espalhou rapidamente, muito mais rápido do que o esperado”, disse Molenaar. “As pessoas a bordo tiveram que sair rapidamente… Nós as tiramos da água.”

Um helicóptero transportou o restante da tripulação de 23 pessoas para fora do navio. Os feridos estavam sendo tratados por problemas respiratórios, queimaduras e ossos quebrados, disseram as autoridades holandesas locais.

A Shoei Kisen, empresa japonesa de leasing de navios que administra o Fremantle, disse que está trabalhando com as autoridades holandesas para extinguir o incêndio. O incidente foi o último de vários incêndios nos últimos tempos em transportadoras de automóveis.

No início deste mês, dois bombeiros de Nova Jersey, nos Estados Unidos, morreram e outros cinco ficaram feridos lutando contra um incêndio em um cargueiro que transportava centenas de veículos. Outra embarcação também foi afetada pelo fogo na costa das ilhas portuguesas dos Açores em fevereiro do ano passado, que chegou a causar a destruição de milhares de carros de luxo.

