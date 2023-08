Incêndio deixa pelo menos 73 mortos e dezenas de feridos em Johanesburgo

Um edifício de cinco andares pegou fogo nesta quinta-feira, 31, em Johanesburgo, a maior cidade da África do Sul, deixando pelo menos 73 mortos e outros 52 feridos. Ainda não se sabe as causas do incêndio no prédio residencial, que era antigo, e equipes de emergência continuam buscando por sobreviventes.

Das vítimas fatais, sete eram crianças. Sobreviventes foram retirados do prédio e o porta-voz dos serviços de emergência da cidade, Robert Mulaudzi, disse que haveria uma operação de busca e recuperação imediata.

Já é uma das piores tragédias do país, segundo os Serviços de Gestão de Emergências, mas Mulaudzi disse que é provável que o número de mortos aumente.

“Em mais de 20 anos de serviço, nunca encontrei algo assim”, afirmou.

As causas do incêndio não estão claras. Segundo Mulaudzi, o prédio de cinco andares tinha “muitas estruturas informais” no seu interior. “Há muitos detritos que precisamos remover”, explicou.

A estação de televisão local Newzroom Afrika disse que o prédio já havia sido abandonado, mas estava habitado no momento do incêndio.

Este é o quarto “edifício antigo” a pegar fogo na cidade nos últimos meses, informou a organização de notícias local Times Live. No início de agosto, um incêndio devastou o último andar de um prédio no subúrbio de Yeoville, perto do distrito comercial central, e em junho duas crianças morreram num incêndio em Hilbrow. Em julho, uma explosão subterrânea de gás levou estruturas próximas a pegarem fogo.