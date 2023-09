Igreja Católica vai beatificar família inteira morta por nazistas

A Igreja Católica vai beatificar uma família polonesa de nove pessoas, incluindo um bebê recém-nascido, que morreu nas mãos dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A cerimônia vai ser realizada no próximo domingo, 10, na cidade de Markowa, uma vila no sudeste da Polônia.

De acordo com o Departamento de Santos do Vaticano, a cerimônia de beatificação de Jozef e Wiktoria Ulma e seus sete filhos, com idades entre 18 meses e sete anos, vai acontecer no local onde morreram, em março de 1944. A família foi morta por abrigar uma família de judeus. O casal, que ficou conhecido como “Samaritanos de Markowa”, escondeu oito pessoas por um ano e meio e foi fuzilado junto à família que estava escondida quando guardas nazistas encontraram o esconderijo.

A mídia vaticana informou que é a primeira vez que uma família inteira é homenageada desta maneira. No entanto, o Dicastério para as Causas dos Santos do Vaticano havia esclarecido que a beatificação não incluiria um nascituro, como tem sido afirmado por vários relatos da mídia nos últimos dias.

Wiktoria estava grávida quando foi morta, dando ao seu filho mais novo, segundo o Dicastério, um “batismo de sangue”. O corpo do menino foi encontrado quando a família foi exumada para ganhar um enterro mais digno.

A beatificação é o último passo antes da santidade na Igreja Católica Romana. Porém, o papa Francisco, que acaba de regressar de uma viagem à Mongólia, não deve comparecer à cerimônia.

