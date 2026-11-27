Ler Resumo





A Hungria começou a divulgar arquivos da era comunista com a identidade de 60 mil informantes da polícia secreta. A iniciativa do premiê Peter Magyar expõe segredos da espionagem estatal, mobiliza milhares de cidadãos e reabre feridas familiares do período autoritário. Confira os desdobramentos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Hungria deu início à publicação on-line de seus arquivos da era comunista, revelando a identidade de cerca de 60 mil pessoas ligadas à antiga rede de espionagem do Estado — número que representa aproximadamente um terço dos informantes. A iniciativa marca o cumprimento de uma promessa de campanha do primeiro-ministro conservador Peter Magyar, eleito em abril após 16 anos de governo de Viktor Orbán.

Entre os identificados na base de dados está o cineasta Jozsef — nome fictício adotado para proteger a reputação de terceiros relacionados a ele. Ao contrário de outras figuras públicas, Jozsef admitiu ter colaborado com a polícia secreta na década de 1970, mas disse que rompeu o vínculo anos depois.

Ele relatou à AFP ter sido abordado por um agente do Ministério do Interior em um estúdio de cinema e ter cedido após ameaças à sua carreira profissional. “Lembro-me do dia em que fui chamado à sala do diretor do estúdio de cinema, onde me esperava um jovem que eu não conhecia”, contou. “Ele me disse que era um agente do Ministério do Interior e pediu que eu colaborasse em seu trabalho de defesa de nosso país. Era amável e ameaçador ao mesmo tempo. ”

“Tornei-me culpado, mas também vítima de um regime ao qual eu não sabia como resistir”, declarou o cineasta.

Continua após a publicidade

+ Irmão de Viktor Orbán, ex-premiê húngaro, é preso sob suspeita de tráfico de pessoas

Repercussão

A divulgação gerou uma busca massiva por informações e 10. 000 pessoas pediram acesso aos Arquivos Históricos dos Serviços de Segurança do Estado apenas na primeira semana. No entanto, a forma como os dados foram disponibilizados provocou fortes críticas de parentes de ex-informantes. Hajnalka, de cerca de 50 anos, descobriu o nome de seu falecido pai na lista e lamentou a falta de sensibilidade das autoridades em relação ao choque sofrido pelas famílias ao descobrirem a ligação de entes queridos com a repressão estatal.

Continua após a publicidade

+ Governo Trump articula apoio a Orbán para comandar a ONU, diz jornal

Estima-se que centenas de milhares de húngaros foram vigiados entre 1949 e 1989 por meio de uma grande rede de informantes recrutados por coerção ou persuasão para espionar vizinhos, colegas de trabalho e familiares. Se no início dos anos 1950 os relatórios resultavam em prisões, julgamentos manipulados e execuções, nas décadas seguintes os impactos concentraram-se em entraves à carreira profissional, restrições para viajar e marginalização social.