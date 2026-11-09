Irmão de Viktor Orbán, ex-premiê húngaro, é preso sob suspeita de tráfico de pessoas

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O irmão do ex-primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, Áron Orbán, foi detido por suspeita de tráfico de seres humanos. A informação foi divulgada pelo atual chefe de Governo, Péter Magyar, que prometeu investigar casos de corrupção. Viktor Orbán acusa o novo governo de “jogo sujo”.

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O irmão do ex-primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán foi detido por suspeita de tráfico de seres humanos, segundo informações divulgadas à imprensa nesta segunda-feira, 9, pelo atual chefe de Governo do país, Péter Magyar.

Áron Orbán foi detido no âmbito de uma investigação que havia feito suas primeiras prisões em abril, segundo Magyar, que disse ainda que as apurações continuam. Anteriormente, a informação da detenção havia sido publicada pelo Kontroll, um veículo de comunicação pertencente ao irmão do primeiro-ministro.

Péter Magyar obteve uma vitória eleitoral expressiva em abril, encerrando os 16 anos do governo de extrema direita de Orbán. Ele prometeu investigar supostos casos de corrupção e abuso de poder ocorridos durante o governo de seu rival, garantindo que desmantelaria o sistema erguido por seu antecessor autocrata.

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Depois do anúncio, o ex-premiê foi às redes para acusar o novo governo de fazer “jogo sujo” ao tentar eliminar seus adversários políticos. “O alvo sou eu, meu irmão não passa de um instrumento”, escreveu no Facebook.

Escopo mais amplo

A polícia húngara indicou, por sua vez, que “várias pessoas foram detidas” em Budapeste e em duas cidades da vizinha região de Pest durante uma operação no âmbito de dois processos penais sobre tráfico humano. A operação foi conduzida pelo Escritório Nacional de Recuperação e Proteção de Ativos (NVVH), um órgão anticorrupção com amplos poderes, criado como parte da iniciativa de Magyar para promover a prestação de contas.

“No momento, acontecem operações de busca nas residências das pessoas envolvidas”, afirma um comunicado, que prometeu divulgar em breve detalhes sobre os crimes e as ações investigativas.

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Em abril, duas pessoas já haviam sido presas sob suspeita de crimes como tráfico de influência e contratação irregular de mão de obra estrangeira. O Tribunal Distrital Central de Buda determinou um mês de detenção preventiva, antes do NVVH assumir os casos, entre eles um de “venda de conexões políticas para a obtenção de autorizações de residência com fins de trabalho”.

Vistos de trabalho

Durante os 16 anos de mandato do irmão, Áron Orbán criou empresas diversas que prosperaram. No ano passado, vários jornalistas estabeleceram vínculos entre uma de suas empresas e um suposto esquema de facilitação de vistos de trabalho.

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O caso envolve um grupo vinculado a líderes políticos que prometia vistos a cidadãos estrangeiros em troca de dinheiro, contornando os procedimentos administrativos habituais.

A suspeita recai, principalmente, sobre a concessão de vistos húngaros — e, consequentemente, vistos para todo o Espaço Schengen — a cidadãos vietnamitas, por meio de uma matrícula em um curso de dois dias na Universidade de Pécs. Áron Orbán teria solicitado a um comissário ligado ao gabinete do irmão, então premiê, para agilizar os trâmites de emissão dos documentos.

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Esta é apenas uma das diversas investigações que ganharam fôlego desde que Viktor Orbán foi derrotado nas urnas. Três ex-ministros encontram-se sob custódia da polícia, incluindo o ex-presidente do Banco Central, Gyorgy Matolcsy — a quem o ex-premiê, no passado, chegou a descrever como seu “braço direito”.