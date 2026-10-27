🔥 A Black Friday começou! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Mundo

Governo Trump articula apoio a Orbán para comandar a ONU, diz jornal

Segundo o Wall Street Journal, Washington busca o respaldo de Rússia e China para a candidatura do ex-premiê húngaro

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 16h37
WASHINGTON, DC - NOVEMBER 7:U.S. President Donald Trump (L) greets Prime Minister of Hungary Victor Orban as he arrives at the White House on November 7, 2025 in Washington, DC. Orbán and Trump are expected to address the continued reliance of Hungary on Russian oil, a resource seen as critical for funding Moscow's war. Roberto Schmidt/Getty Images/AFP (Photo by ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
O presidente dos EUA, Donald Trump (esq.), cumprimenta o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, em sua chegada à Casa Branca. 07/11/2025 - (Roberto Schmidt/AFP)
Continua após publicidade
Governo Trump articula apoio a Orbán para comandar a ONU, diz jornal Priorize VEJA no Google

O governo de Donald Trump articula nos bastidores o apoio à candidatura do ex-primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán à Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo editorial do Wall Street Journal publicado no domingo, 25, autoridades americanas apresentaram a proposta ao político e buscam o respaldo da Rússia e da China para levá-lo ao comando da entidade.

De acordo com o jornal, fontes dos três países confirmaram as tratativas. Orbán teria recebido a ideia com interesse, mas indicado que não pretende entrar na disputa sem estar confiante de que pode vencer. Procurado pelo WSJ, ele não comentou o assunto.

Um funcionário do Departamento de Estado americano ouvido pela reportagem afirmou que Rússia e China demonstraram receptividade à iniciativa em conversas anteriores com Washington. Na avaliação do representante, Orbán teria o apoio de pelo menos oito dos 15 integrantes do Conselho de Segurança da ONU, número que poderia chegar a dez.

Continua após a publicidade

A principal incógnita seria a posição de Reino Unido e França. Assim como Estados Unidos, Rússia e China, os dois países são membros permanentes do Conselho de Segurança e têm poder de veto sobre decisões do órgão.

Siga

Aliado de Trump

Continua após a publicidade

Conhecido pelas políticas restritivas à imigração e pelos embates com a União Europeia, Orbán é um aliado de Trump e uma das principais referências da direita conservadora europeia.

A possibilidade de lançá-lo à disputa surgiu em conversas entre autoridades americanas sobre o perfil desejado para o próximo secretário-geral. O nome do ex-premiê passou a ser discutido com representantes russos e chineses, que teriam concordado com a avaliação de Washington.

Continua após a publicidade

Trump apoiou Orbán nas eleições húngaras de abril, enquanto o vice-presidente americano, J. D. Vance, fez campanha em favor do então premiê. Segundo uma fonte ouvida pelo jornal americano, um eventual anúncio de apoio à candidatura à ONU foi adiado para depois das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, previstas para a próxima semana.

Sucessão na ONU

Continua após a publicidade

A articulação ocorre em meio à preparação para a escolha do sucessor do português António Guterres, cujo mandato à frente da ONU termina em 31 de dezembro. Na semana passada, a diplomata dos Emirados Árabes Unidos Lana Nusseibeh entrou na disputa. Ela deve responder a perguntas nesta terça-feira, 27, antes de uma nova votação indicativa no Conselho de Segurança, marcada para quarta-feira, 28.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Estados Unidos
Hungria
ONU
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).