Homem que perseguiu policial no Capitólio pode pegar até 53 anos de prisão

Um dos membros da rede conspiratória QAnon, que atuou durante a invasão ao Capitólio americano no dia 6 de janeiro de 2021, foi condenado por liderar um grupo de apoiadores de Donald Trump na perseguição a um policial durante a invasão. Douglas Jensen, que aparece em diversas fotos do ataque vestindo um gorro e uma camiseta preta estampada com um grande “Q”, pode pegar até 53 anos de prisão, disseram promotores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em comunicado.

Embora a pena máxima tenha sido estabelecida, é improvável que ela seja de fato aplicada a ele. Até o momento, a sentença mais severa dada a algum envolvido no ataque ao capitólio foi de 10 anos de reclusão, e é raro que condenados no tribunal distrital dos Estados Unidos recebam a punição máxima disponível, mesmo que não se declararem culpados antecipadamente e enfrentem o julgamento, como foi o caso de Jensen.

Segundo os promotores, Jensen escalou um muro do capitólio enquanto seus companheiros quebravam portas e janelas, e foi um dos 10 primeiros a invadir o local. De acordo com o documento, ele se juntou a um grupo que encurralou o policial Eugene Goodman, que estava sozinho, perto de uma escada. Carregando uma faca no bolso, ele tomou a frente da ação e perseguiu o agente até um corredor do lado de fora do Senado, onde ordenou que ele e outros policiais recuassem e prendessem o vice-presidente de Trump, Mike Pence — que os invasores ameaçavam enforcar caso não interrompesse a certificação de vitória de Biden.

Jensen foi preso dois dias depois, no estado de Iowa, onde o processo se desenrolou. No julgamento encerrado na sexta-feira, 23, foi considerado culpado de cinco crimes: agredir, resistir ou impedir a ação de agentes da lei, obstruir um processo oficial, interferir no trabalho de um agente da lei durante uma desordem civil, entrar e permanecer em um prédio ou terreno restrito com uma arma perigosa, e conduta desordeira e perturbadora em um prédio ou terreno restrito com uma arma perigosa. A sentença final, que determina quanto tempo ele de fato cumprirá de prisão, no entanto, será dada apenas no dia 16 de dezembro.