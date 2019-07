Homem negro é baleado na Alemanha em caso de racismo

Um homem negro, nascido na Eritreia, na África, foi baleado na barriga nesta terça-feira, 23, por um homem que passava de carro em Wächtersbach, Alemanha. A polícia classificou o tiroteio como um episódio de racismo. A vitima, que não teve seu nome revelado, está em estado estável em um hospital da região.

O principal suspeito é um homem de 55 anos, cuja identidade não foi revelada, que foi encontrado morto dentro de um carro a 7 quilômetros do local dos tiros. A polícia alega que ele se suicidou. Duas armas semi-automáticas foram encontradas em seu carro, outras três em sua residência. Todas elas foram compradas legalmente.

O procurador Alexander Badle disse que o ataque foi “totalmente aleatório e puramente motivado pela cor da pele” da vítima. Badle diz também não ter “evidências na investigação que apontem ligação com a extrema-direita”.

A Alemanha vive um momento em que há a escalada da violência por parte de grupos nacionalistas e neonazistas no país. No início de junho, o deputado pró-imigração Walter Luebcke foi encontrado morto em seu apartamento. As investigações levaram até um ativista de extrema-direita que confessou, no fim do mês, o assassinato do político.