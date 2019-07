Supremacista branco é condenado a 419 anos de prisão nos EUA

James Alex Fields Jr., de 22 anos, foi sentenciado a 419 anos de prisão por uma corte estadual da Virgínia na segunda-feira 15 por ter atropelado mais de 20 pessoas em Charlottesville, nos Estados Unidos. O crime ocorreu durante a passeata supremacista Unite the Right (Unir a Direita), há dois anos, e resultou na morte de Heather Heyer, 33 anos. Fields já havia sido condenado à prisão perpétua em junho por um tribunal federal.

O juiz Richard Moore aceitou formalmente a sentença recomendada pelo juri, que condenou Fields em dezembro. “Fields, você tinha escolha. Todos nós temos”, disse o juiz. “Você fez as escolhas erradas e causou sofrimento (…) Você causou sofrimento no mundo inteiro quando as pessoas viram o que você fez”, completou.

Em junho deste ano, um tribunal federal acusou Fields por 29 crimes e o sentenciou à prisão perpétua. Na época, os procuradores argumentaram que as crenças racistas e antissemitas de Fields o levaram ao protesto e o motivaram a atacar os manifestantes que estavam contra a passeata.

Os protestos em Charllotesville

Supremacistas brancos se reúnem na Universidade da Virgínia, em Charlottesville, para protestar contra a remoção de uma estátua de um general confederado da Guerra de Secessão – 11/08/2017 Supremacistas brancos se reúnem na Universidade da Virgínia, em Charlottesville, para protestar contra a remoção de uma estátua de um general confederado da Guerra de Secessão – 11/08/2017

Os conflitos entre supremacistas brancos e grupos antirracistas na cidade de Charlottesville, no estado da Virgínia, foram os mais acirrados dos últimos anos nos Estados Unidos. Em um primeiro momento, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou a extrema direita pela violência. Mas, um dia depois, passou a responsabilizar “os dois lados”, o que causou críticas contra sua iniciativa.

Supremacistas brancos entram em confronto contra opositores do movimento, em Charlottesville. Supremacistas brancos entram em confronto contra opositores do movimento, em Charlottesville.

Em agosto de 2017, uma passeata de supremacistas brancos foi realizada em Charlottesville para protestar contra a retirada de uma estátua do general Robert E. Lee, comandante das forças confederadas na Guerra de Secessão. Os manifestantes entoaram cantos antissemitas e nazistas, com tochas, armas e suásticas em punho. Entre eles estava David Duker, ex-líder do Ku Klux Klan, o mais conhecido grupo supremacista branco da história dos Estados Unidos.

Como forma de mostrar uma oposição, uma segunda manifestação antirracismo foi chamada e ocorreu ao mesmo tempo que a dos supremacistas. Heather Heyer estava entre os participantes. As duas correntes entraram em choques violentos até que Fields jogou seu carro em alta velocidade contra os manifestantes que estavam contra o protesto inicial.