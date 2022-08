Holanda declara estado de escassez de água devido à seca

O governo da Holanda declarou estado de escassez de água nesta quarta-feira, 3, após um verão excepcionalmente seco, sem previsão de chuva para as próximas duas semanas.

Ondas de calor extremo atingiram grande parte da Europa e dos Estados Unidos no mês passado, provocando pedidos generalizados por mais esforços por parte do governo para combater o aquecimento global – que, segundo cientistas, comprovadamente torna os períodos de clima quente mais, intensos, frequentes e mortais.

Com dois terços da população vivendo abaixo do nível do mar, as secas podem rapidamente se tornar um problema grave na Holanda, levando ao assoreamento dos rios e dificultando o curso das águas.

Um outro problema que surge com o ressecamento de reservas é que muitas delas precisam do peso da própria água para permanecerem fortes.

“Estamos passando por uma seca na Holanda há várias semanas por causa da evaporação em nosso próprio país e dos fluxos de rios muito baixos do exterior”, disse Michele Blom, da agência holandesa de Obras Públicas e Gerenciamento de Água, nomeada para supervisionar uma força-tarefa contra a seca.

No momento, os navios cargueiros que transitam pelo baixo Reno – uma importante rota para o transporte de carvão de Roterdã para as siderúrgicas e produtoras de energia alemãs – estão operando com menos da metade da capacidade.

O ministério holandês de Infraestrutura e Transporte disse que, na terça-feira 2, a água estava fluindo pelo Reno a 850 metros cúbicos por segundo em Lobith, a cidade do leste onde o rio entra na Holanda, um ritmo “excepcionalmente baixa para a época do ano”.

Os níveis eram melhores no rio Maas, também conhecido como Meuse, que flui da França para a Holanda.

O IJselmeer, um grande lago artificial de água doce no norte do país, que foi escavado no Mar do Norte no século 20, está razoavelmente cheio e pode fornecer água para a província de Groningen.

No entanto, os níveis das águas subterrâneas estão caindo e “estão muito baixos em lugares no sul”, disse o ministério, levando à proliferação de algas e à morte de peixes.

Por enquanto, água potável não foi afetada.

Os chamados distritos de água – divididos pelas quatro bacias de água do país – estão pedindo às suas populações que economizem água. As províncias do sul de Zeeland e Limburg pediram aos cidadãos para não usem água de superfície para regar suas plantas e jardins, medida que afeta os agricultores.