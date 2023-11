Hamas liberta mais 12 reféns, que estão a caminho de Israel

As Forças de Defesa de Israel (FDI) comunicaram nesta terça-feira, 28, que o grupo terrorista palestino Hamas libertou 12 reféns adicionais, diante do acordo de estender um cessar-fogo por mais 24h para serem realizadas mais trocas de prisioneiros. De acordo com os militares israelenses, os cativos foram entregues à Cruz Vermelha e estão a caminho de casa.

“Com base nas informações recebidas da Cruz Vermelha, 12 reféns – incluindo dez israelenses e dois estrangeiros – estão a caminho do território israelense”, afirmaram as FDI em um breve comunicado.

Em troca dos reféns, sob as condições do acordo, Israel libertou mais 30 prisioneiros palestinos detidos em território israelense pouco depois. O grupo inclui 15 adolescentes e crianças e 15 mulheres.

The 10 Israeli hostages released from Hamas captivity tonight: Ditza Heiman, Tamar Metzger, Noralin Babadila Agojo, Ada Sagi, Meirav Tal, Rimon Kirsht, Ofelia Roitman, Gabriela Leimberg and her daughter Mia, and Clara Marman. pic.twitter.com/y87Wc2tLw7 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 28, 2023

+ Sob a sombra do terror, Jerusalém vê economia ruir e ressentimento aflorar

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al Ansari, também confirmou que os reféns foram transferidos da custódia do Hamas para a guarda da Cruz Vermelha.

Continua após a publicidade

Segundo autoridades cataris, os reféns israelenses libertados incluem nove mulheres e uma criança. Um dos israelenses tem dupla nacionalidade austríaca e outros dois têm dupla nacionalidade argentina.

+ Estados árabes e UE apoiam solução de dois Estados para crise de Israel

Israel e o Hamas concordaram com uma extensão de dois dias da trégua na Faixa de Gaza. Segundo o pacto, o grupo palestino deve libertar mais 10 reféns por dia. A prorrogação entrou em vigor quando o quarto grupo de reféns, o último previsto pelo prazo inicial do cessar-fogo, foi libertado na segunda-feira 27.

Além disso, para cada grupo de 10 reféns libertados pelo Hamas, Tel Aviv afirmou que poderia estender a trégua por mais 24h.

O gabinete de Netanyahu comunicou nesta terça-feira que acredita haver ainda 173 cativos do Hamas em Gaza. Todos foram sequestrados durante o brutal ataque de 7 de outubro, que assolou comunidades do sul de Israel e matou 1.200 pessoas, a grande maioria civis.

Continua após a publicidade

Dos reféns, 17 são estrangeiros e os restantes são cidadãos israelenses. Os cativos de Israel incluem seis crianças menores de 18 anos. O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas acredita que há também três jovens de 18 anos detidos, que são legalmente crianças, segundo a definição das Nações Unidas.

+ Como o FBI e a Polícia Federal chegaram a suspeitos de terrorismo

Antes do quinto dia da trégua na guerra Israel-Hamas, o grupo palestino libertou até agora 69 reféns e Israel soltou 150 palestinos detidos. De todos os palestinos em liberdade até agora, 98 foram presos sem acusação, 119 eram crianças segundo a definição das Nações Unidas e os restantes 31 eram mulheres.

Apesar da pausa nos combates, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou quando a trégua entrou em vigor que os militares do seu país lutarão com ainda mais força quando o período de cessar-fogo terminar – e a operação será realizada em toda a Faixa de Gaza, não apenas no norte do território, onde esteve concentrada até agora.