Em trégua estendida, Israel recebe lista de mais dez reféns a serem soltos

Autoridades de Israel receberam nesta terça-feira, 28, uma lista adicional com mais dez reféns a serem libertados pelo Hamas no que tornou-se o quinto dia de trégua, e notificaram suas famílias. Ambos os lados do conflito concordaram na véspera em prolongar o cessar-fogo, que começou na última sexta-feira 24, por ao menos mais dois dias, com a finalidade de realizar mais trocas de prisioneiros.

De acordo com a emissora americana CNN, as famílias já receberam as notificações do governo, que confirmou haver 10 nomes na lista.

“Israel recebeu outra lista de reféns, dez reféns, que potencialmente, esperamos, veremos libertados pelo Hamas”, disse Tal Heinrich, um porta-voz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, à CNN.

Em contrapartida, Heinrich afirmou que Israel também já compartilhou com lideranças do Hamas uma lista de prisioneiros palestinos que serão soltos em troca dos reféns.

Israel e o grupo palestino concordaram com uma extensão de dois dias da trégua na Faixa de Gaza. Segundo o pacto, o Hamas deve libertar mais 10 reféns por dia. A prorrogação entrou em vigor quando o quarto grupo de reféns, o último previsto pelo prazo inicial do cessar-fogo, foi libertado na segunda-feira 27.

Além disso, para cada grupo de 10 reféns libertados pelo Hamas, Tel Aviv afirmou que poderia estender a trégua por mais 24h.

O gabinete de Netanyahu comunicou nesta terça-feira que acredita haver ainda 173 cativos do Hamas em Gaza. Todos foram sequestrados durante o brutal ataque de 7 de outubro, que assolou comunidades do sul de Israel e matou 1.200 pessoas, a grande maioria civis.

Dos reféns, 17 são estrangeiros e os restantes são cidadãos israelenses. Os cativos de Israel incluem seis crianças menores de 18 anos. O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas acredita que há também três jovens de 18 anos detidos, que são legalmente crianças, segundo a definição das Nações Unidas.

Antes do quinto dia da trégua na guerra Israel-Hamas, o grupo palestino libertou até agora 69 reféns e Israel soltou 150 palestinos detidos. De todos os palestinos em liberdade até agora, 98 foram presos sem acusação, 119 eram crianças segundo a definição das Nações Unidas e os restantes 31 eram mulheres.

Apesar da pausa nos combates, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou quando a trégua entrou em vigor que os militares do seu país lutarão com ainda mais força quando o período de cessar-fogo terminar – e a operação será realizada em toda a Faixa de Gaza, não apenas no norte do território, onde esteve concentrada até agora.

