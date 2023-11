Hamas liberta última leva de reféns prevista em acordo inicial com Israel

O grupo terrorista palestino Hamas libertou mais 11 reféns nesta segunda-feira, 27, a última das levas previstas no acordo inicial firmado com Israel. Em troca, Tel Aviv concordou em soltar palestinos detidos em prisões israelenses e ambos lados realizaram uma pausa nos combates na Faixa de Gaza, que foi estendida por pelo menos mais um dia, até terça-feira, 28.

A agência de notícia Reuters divulgou a informação com base em depoimento de uma autoridade palestina, e Cruz Vermelha confirmou. Segundo a agência humanitária, 11 reféns que estão a caminho do território israelense. Deles, seis são argentinos, três são alemães e dois são franceses, informou o Ministério de Relações Exteriores do Catar.

A quarta leva de reféns libertados dentro da trégua foi a última dentro do acordo inicial. No entanto, o cessar-fogo que expiraria na madrugada de terça-feira, 28, foi estendido por mais dois dias, anunciaram nesta segunda-feira o governo do Catar e o Hamas.

O pacto previa, para começar, um cessar-fogo temporário de quatro dias, que começou na última sexta-feira 24. De um lado, o Hamas se comprometeu a libertar cerca de 50 reféns. Em contra partida, Israel concordou em soltar 150 palestinos presos no país. Até agora, o Hamas devolveu 58 reféns a Israel, enquanto Tel Aviv soltou 117 palestinos – mas ainda deve liberar mais uma leva.

No entanto, o texto original do acordo previa que a trégua poderia ser prolongada em 24h para cada 10 reféns adicionais libertados pelo Hamas.

