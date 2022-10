Acidente com multidão em Halloween deixa 146 mortos na Coreia do Sul

Atualizado em 29 out 2022, 16h41 - Publicado em 29 out 2022, 14h29

Ao menos 146 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas durante as festividades de Halloween nas ruas de Seul, na Coreia do Sul. As vítimas foram pisoteadas em meio à aglomeração e, de acordo com a agência de notícias Associated Press, o número de mortos pode ser ainda maior, à medida que os corpos forem identificados. Muitos ainda não foram enviados aos hospitais da região. Outras pessoas foram atendidas com dificuldade de respirar.

Segundo o Corpo de Bombeiros local, a confusão começou depois que uma grande multidão começou a se espremer em uma pequena via próxima ao Hamilton Hotel, na região de Itaewon, conhecida pela vida noturna. As autoridades ainda não sabem exatamente o que deu início à movimentação das pessoas.

Mais de 400 profissionais de resgate e 140 veículos, incluindo todo o contingente da capital, foram enviados ao local para ajudar no atendimento às vítimas.

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, divulgou um comunicado pedindo que os socorristas façam o possível para salvar os feridos e emitiu uma ordem ao Ministério da Saúde para que times de emergência sejam enviados com rapidez ao local.

De acordo com a mídia local, mais de 100 mil pessoas encheram as ruas da região de Itaewon para celebrar a maior festa de Halloween, a maior edição em anos após a pandemia.

*Atualizado com o número de mortos divulgado pelas autoridades locais.