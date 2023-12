Guiana diz que helicóptero com militares de alta patente desapareceu

A Guiana afirmou nesta quinta-feira, 7, que um helicóptero do Exército com sete pessoas a bordo, incluindo militares de alta patente, desapareceu na véspera perto da fronteira com a Venezuela, enquanto os países vizinhos vivem uma tensa disputa territorial acerca da região rica em petróleo de Essequibo.

De acordo com os militares de Guiana, a aeronave perdeu contato com o comando a 45 quilômetros da fronteira, em uma área com tempo ruim. Por enquanto, porém, não há sinais do envolvimento de Caracas no caso.

+ Guiana diz que vai acionar Conselho de Segurança da ONU sobre Essequibo

Essequibo

O Brigadeiro Omar Khan comunicou que estavam abordo dois tripulantes e cinco militares de alta patente, a caminho de uma inspeção dos soldados que guardam a área de fronteira em disputa. A aeronave Bell 412 EP perdeu contato entre os dois países, precisamente no Essequibo.

Continua após a publicidade

“Não temos nenhuma informação que sugira que tenha havido algum voo de aeronave venezuelana naquela área. Não quero abordar especulação. Nossa prioridade é salvar as vidas de nossos oficiais e patentes. Esse acontecimento, esse incidente, tenho certeza, gerou uma ansiedade adicional neste período que estamos”, disse Khan à agência de notícias AFP.

+ Maduro propõe província em área da Guiana e exibe ‘novo mapa’ da Venezuela

O trajeto

O helicóptero havia partido da base de Ayanganna às 09h23 da quarta-feira 6 com destino a Arau. Segundo comunicado das Forças de Defesa da Guiana, a aeronave enviou um sinal do transmissor localizador de emergência às 11h20, ainda na quarta-feira. O Exército perdeu contato com a aeronave depois que ela decolou do assentamento de Olive Creek, no oeste da Guiana, após uma parada para reabastecimento.

Continua após a publicidade

Khan afirmou que não há indicações que o helicóptero tenha sido atingido no céu.

+ Em referendo, Venezuela aprova criação de novo estado em região da Guiana

“Não tivemos nenhum relato de qualquer interferência relacionada à comunicação, e a comunicação por telefone via satélite depende de um céu claro”, explicou o militar, acrescentando que as buscas foram atrasadas por um nevoeiro espesso e que o governo dos Estados Unidos vai colaborar com as equipes de resgate da Guiana nesta quinta-feira, 7.

Continua após a publicidade