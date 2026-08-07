Grécia prende prefeito acusado de causar incêndio que devastou 11.000 hectares

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A Justiça grega prendeu três pessoas, incluindo o prefeito de Stylida, por um incêndio florestal que devastou mais de 11 mil hectares perto de Atenas. A investigação aponta para uma faísca em cabos elétricos de um parque eólico ligado ao prefeito, destacando a intensa temporada de fogo e o grave dano ambiental. Leia a matéria completa e entenda o caso.

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A Justiça grega colocou três pessoas em prisão preventiva, incluindo o prefeito de uma cidade perto de Atenas, pelo incêndio florestal que devastou mais de 11 mil hectares na semana passada em meio à temporada de fogo mais intensa da história moderna europeia.

Os investigadores acreditam que o fogo, que teve início em 31 de julho, começou com uma faísca nos cabos elétricos de um parque eólico perto de Agios Vasilios, vilarejo a 85 quilômetros de Atenas. O prefeito de Stylida, Giannis Apostolou, é proprietário de uma empresa de instalações elétricas ligada ao parque.

Os investigadores da Grécia o acusaram, junto com o empreiteiro de sua empresa e o proprietário do parque eólico, de “incêndio criminoso em área florestal” e “danos a instalações de utilidade pública”, segundo a imprensa local. O trio pode ser condenado a mais de dez anos de prisão.

Segundo a agência de notícias grega ANA, as autoridades decidiram suspender as operações do parque eólico, localizado na fronteira entre as regiões da Beócia e da Ática.

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“Grave dano ambiental”

Os fortes ventos, com rajadas que chegaram a 130 km/h no último fim de semana, propagaram o fogo pelo Monte Citerão, perto de Atenas, e queimaram uma área equivalente a 15 mil campos de futebol. Mais de 500 bombeiros foram mobilizados em comunidades locais. As áreas mais afetadas ficam em torno de Porto Germeno, no Golfo de Corinto.

Na quarta-feira 5, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, alertou que os incêndios causaram “um grave dano ambiental”. “Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para promover a regeneração natural” da vegetação e floresta, afirmou ele ao final de uma reunião dedicada às medidas de emergência para as áreas afetadas.

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Segundo a televisão pública ERT, equipes de engenheiros dos ministérios do Meio Ambiente e da Proteção Civil chegaram à região para iniciar uma avaliação, e os habitantes começaram a voltar para suas casas após as ordens de retirada das autoridades gregas nos últimos dias.

Embora a situação na região esteja “muito melhor”, como disse o porta-voz dos bombeiros, Vassilios Vathrakoyannis, um novo incêndio deflagrou na quarta-feira em uma zona industrial perto do aeroporto internacional de Atenas, a leste da capital. O prefeito de Koropi, Dimitris Kiousis, garantiu à emissora ERT que o fogo estava “sob controle”.

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Os incêndios florestais na Grécia mataram ao menos cinco bombeiros desde a semana passada. Dois morreram no domingo em uma colisão de helicópteros Bell na periferia oeste de Atenas e outros três faleceram na semana passada em Creta e no Peloponeso.