Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 29,90
Mundo

Grécia prende prefeito acusado de causar incêndio que devastou 11.000 hectares

Investigação aponta para faísca em cabos elétricos de um parque eólico ligado ao prefeito como origem das chamas; outros dois são detidos preventivamente

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 09h31
Bombeiro com uniforme verde e amarelo, de costas, joga água em um incêndio florestal com chamas altas e fumaça densa em um campo de grama seca
Bombeiro combate incêndio florestal há dias descontrolado na região de Mégara, a oeste de Atenas, Grécia. 03/08/2026 -  (ARIS OIKONOMOU/AFP)
Continua após publicidade
Grécia prende prefeito acusado de causar incêndio que devastou 11.000 hectares Priorizar nos meus resultados Google

A Justiça grega colocou três pessoas em prisão preventiva, incluindo o prefeito de uma cidade perto de Atenas, pelo incêndio florestal que devastou mais de 11 mil hectares na semana passada em meio à temporada de fogo mais intensa da história moderna europeia.

Os investigadores acreditam que o fogo, que teve início em 31 de julho, começou com uma faísca nos cabos elétricos de um parque eólico perto de Agios Vasilios, vilarejo a 85 quilômetros de Atenas. O prefeito de Stylida, Giannis Apostolou, é proprietário de uma empresa de instalações elétricas ligada ao parque.

Os investigadores da Grécia o acusaram, junto com o empreiteiro de sua empresa e o proprietário do parque eólico, de “incêndio criminoso em área florestal” e “danos a instalações de utilidade pública”, segundo a imprensa local. O trio pode ser condenado a mais de dez anos de prisão.

Siga

Segundo a agência de notícias grega ANA, as autoridades decidiram suspender as operações do parque eólico, localizado na fronteira entre as regiões da Beócia e da Ática.

Continua após a publicidade

“Grave dano ambiental”

Os fortes ventos, com rajadas que chegaram a 130 km/h no último fim de semana, propagaram o fogo pelo Monte Citerão, perto de Atenas, e queimaram uma área equivalente a 15 mil campos de futebol. Mais de 500 bombeiros foram mobilizados em comunidades locais. As áreas mais afetadas ficam em torno de Porto Germeno, no Golfo de Corinto.

Na quarta-feira 5, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, alertou que os incêndios causaram “um grave dano ambiental”. “Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para promover a regeneração natural” da vegetação e floresta, afirmou ele ao final de uma reunião dedicada às medidas de emergência para as áreas afetadas.

Continua após a publicidade

Segundo a televisão pública ERT, equipes de engenheiros dos ministérios do Meio Ambiente e da Proteção Civil chegaram à região para iniciar uma avaliação, e os habitantes começaram a voltar para suas casas após as ordens de retirada das autoridades gregas nos últimos dias.

Embora a situação na região esteja “muito melhor”, como disse o porta-voz dos bombeiros, Vassilios Vathrakoyannis, um novo incêndio deflagrou na quarta-feira em uma zona industrial perto do aeroporto internacional de Atenas, a leste da capital. O prefeito de Koropi, Dimitris Kiousis, garantiu à emissora ERT que o fogo estava “sob controle”.

Continua após a publicidade

Os incêndios florestais na Grécia mataram ao menos cinco bombeiros desde a semana passada. Dois morreram no domingo em uma colisão de helicópteros Bell na periferia oeste de Atenas e outros três faleceram na semana passada em Creta e no Peloponeso.

Publicidade
TAGS:
Aquecimento Global
Clima
Europa
Grécia
Incêndios
incêndios florestais
mudança climática
mudanças climáticas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).