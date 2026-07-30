Bombeiros morrem tentando conter megaincêndio florestal na Grécia

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Mais de 200 bombeiros combatem incêndios florestais em Creta, Grécia, que já causaram a morte de três pessoas e forçaram evacuações. Os fortes ventos dificultam o controle das chamas, que já destruíram plantações e danificaram estruturas. A situação reflete uma das piores temporadas de queimadas na Europa.

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Mais de 200 bombeiros tentaram conter dois incêndios florestais na ilha de Creta, na Grécia, pelo segundo dia consecutivo nesta quinta-feira, 30, que tirou a vida de três dos que se infiltraram na cortina de fumaça na véspera.

Dezenas de carros e aeronaves de combate às chamas foram usadas para diminuir o impacto do fogo, que se propaga devido aos fortes ventos. Os incêndios já destruíram plantações agrícolas e algumas casas e armazéns foram danificados.

“Infelizmente, não há melhorias, e as informações mais recentes indicam que os ventos aumentarão ainda mais ao longo do dia”, afirmou Giorgos Tsapakos, vice-governador regional de proteção civil em Creta, à SKAI TV. “As aeronaves não puderam operar esta manhã devido aos fortes ventos”, acrescentou.

Na quarta-feira 29, três bombeiros morreram enquanto trabalhavam para apagar o fogo e outros dois ficaram levemente feridos. Centenas de moradores e turistas foram evacuados do vilarejo de Krya Vrysi e de outras aldeias próximas, devido aos fortes ventos que fizeram com que o incêndio ficasse fora de controle perto de locais turísticos.

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Incêndios florestais assolam Europa

Os incêndios que atingem o continente europeu, concentrados principalmente na Espanha e na França, fazem parte de uma das temporadas mais severas de queimadas já registradas na Europa.

Na Espanha, o governo chegou a declarar emergência nacional diante do avanço do fogo em áreas próximas a Madri e Castela e Leão, classificando a situação como “dramática” e pedindo apoio da União Europeia para fortalecer o combate às chamas. Embora o estado de emergência tenha sido levantado nesta quinta, uma nova onda de calor, prevista para a próxima semana, deve renovar o combustível às labaredas.

Já a França enfrentou dezenas de focos ativos, com destaque para o incêndio na região de Gironde, que levou ao esvaziamento total, envolvendo 40 mil turistas e moradores, da península de Cap Ferret, destino tradicional de verão da elite europeia. O fogo continua a ameaçar a região.

Mudanças climáticas agravam cenário

As altas temperaturas, a seca prolongada e os ventos intensos aceleram a propagação do fogo em dois países. Neste ano, a França já contabiliza cerca de 50 mil hectares queimados — quase quatro vezes mais do que no mesmo período de 2025 —, enquanto a Espanha regista um número de grandes incêndios muito acima da média da última década.

Dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (Effis) mostram que uma área devastada pelo fogo em toda a União Europeia já é aproximadamente o dobro da mídia registrada para esta época do ano nos últimos vinte anos, levando governos europeus a reforçar a cooperação internacional no combate às chamas.