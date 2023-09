Grécia enfrenta novas inundações pouco depois de tempestade devastadora

Chuvas torrenciais atingiram o centro da Grécia na quarta-feira, 27, inundando ruas, casas e empresas na cidade portuária de Volos e na ilha de Evia. O temporal chegou ao país apenas três semanas depois da devastadora tempestade Daniel ter matado 16 pessoas em toda a região.

Um helicóptero particular caiu no mar no norte de Evia, a leste de Atenas, e uma operação de busca e resgate estava em andamento. Não ficou imediatamente claro o que causou o acidente.

“O helicóptero particular, do tipo A-109, estava a caminho da cidade de Volos com pelo menos uma pessoa a bordo”, disse um funcionário da aviação civil à agência de notícias Reuters.

Na manhã desta quinta-feira, 28, a tempestade avançou de Volos para a ilha de Evia, onde algumas aldeias no norte receberam ordens para deixar a região. Ao todo, mais de 250 pessoas foram retiradas da área desde que a tempestade Elias chegou ao país na tarde da última quarta-feira. De acordo com o corpo de bombeiros grego, a corporação foi acionada para 1.200 pedidos de ajuda.

Em Volos, as chuvas tão fortes fizeram com que os níveis de água na cidade e nos subúrbios subissem rapidamente em poucas horas e um riacho local transbordou, aumentando a inundação. O prefeito da cidade disse que os cortes de energia causados pela tempestade e inundações deixaram 80% da cidade na escuridão.

“As pessoas não aguentam mais isso. Não consigo entender a fúria da natureza. Protejam-se”, disse Achilleas Beos, prefeito de Volos, que também pediu para que as pessoas ficassem em casa.

A tempestade Elias é a segunda grande tempestade a atingir a região desde Daniel, o temporal mais intenso a atingir a Grécia desde que os registos começaram em 1930, que afetou a região três dias antes, em setembro. Muitos residentes de Volos disseram que as autoridades ainda estavam a lidar com as consequências de Daniel e não estavam adequadamente preparadas para outra tempestade.

“Isto foi predito”, disse Yannis Gavanoudis, morador da região. “Eles (autoridades) não fizeram o seu trabalho corretamente.”

Daniel inundou o centro da Grécia, danificando infraestruturas rodoviárias e explorações agrícolas perto de Volos, Karditsa e Larissa. Dezenas de milhares de animais morreram afogados e as colheitas foram destruídas, enquanto os residentes das zonas inundadas ainda lutam para recuperar do impacto. Além disso, seus efeitos também foram sentidos em todo o Mediterrâneo, causando a morte de mais de 2.500 pessoas em uma inundação na cidade de Derna, na Líbia.

