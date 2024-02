Gérard Depardieu é alvo de nova denúncia de agressão sexual

Já sob investigação em um suposto caso de estupro, o ator francês Gérard Depardieu foi acusado no fim de semana de agressão sexual. Carine Durrieu Diebolt, a advogada da denunciante, disse à agência de notícias AFP no domingo que uma queixa legal foi apresentada ao Ministério Público.

A vítima seria uma decoradora citada apenas como Amélie, hoje com 53 anos. Ao portal Mediapart, ela afirmou que Depardieu “a agarrou brutalmente”, a prendeu entre as coxas com “força fenomenal” e “amassou a cintura e o estômago até os seios”, além de ter feito diversos comentários ofensivos. Ela afirmou que a agressão foi interrompida pelo guarda-costas do ator no set de filmagens de um filme.

O episódio teria acontecido durante a gravação do filme Les Volets Verts em 2021. De acordo com a Mediapart, a diretora assistente na mesma filmagem, Sarah, também acusou o ator de má conduta sexual durante as gravações. Ela afirmou que Depardieu tocou em seus “seios e nádegas”.

Durrieu Diebolt explicou à BFM TV o motivo da denúncia não ter sido feita antes. “Na época, ela não prestou queixa porque não queria estragar o trabalho de seus colegas e o lançamento do filme, e a gentileza da equipe de filmagem permitiu que ela pensasse que ia ficar bem. Mas o trauma persistiu”. Ela disse que a decisão de realizar a denúncia foi motivada por uma publicação de Depardieu dizendo que “nunca, nunca abusei de uma mulher”.

A advogada também confirmou à AFP que a queixa foi enviada ao Ministério Público de Paris na sexta-feira passada, alegando agressão sexual, insulto sexista e assédio. Advogados do ator não comentaram sobre o caso.

Continua após a publicidade

Depardieu é alvo de diversas acusações de agressão sexual e, em 2020, foi oficialmente colocado sob investigação pelo suposto “estupro e agressão sexual” da atriz Charlotte Arnould, que afirmou ter sido estuprada por ele em 2018, quando tinha 22 anos. Depardieu nega as acusações e afirmou que qualquer relação com a atriz teria sido consensual.

O ator está sem trabalhar desde que a onda de denúncias contra ele aumentou e seu advogado afirma que ele está sofrendo com ataques de ansiedade e estresse pós-traumático.

Em dezembro do ano passado, 50 artistas se mobilizaram para assinar uma carta aberta como forma de protesto contra as alegações de agressão e pedindo pelo direito do ator “de ser presumido inocente”. Como resposta, um grupo de 600 pessoas assinou uma carta de resposta pedindo ajuda e apoio às vítimas de abuso sexual.