Geórgia anuncia recontagem de votos da eleição presidencial

As autoridades do estado americano da Geórgia afirmaram nesta sexta-feira, 6, que farão uma recontagem dos votos das eleições de terça-feira, citando a pequena margem de diferença entre os candidatos. No estado, o ex-vice-presidente democrata Joe Biden está à frente do presidente Donald Trump por apenas 0,1%. Pela manhã, o governo disse que faltava contar cerca de 4.000 cédulas, a maior parte delas de voto pelo correio.

Em um momento de expectativa máxima sobre os resultados das presidenciais, com Biden na liderança com 253 delegados, muito perto do mínimo de 270 votos para chegar à Casa Branca, as autoridades da Geórgia disseram que até agora os resultados neste estado estão muito acirrados.

“Com uma margem tão pequena, haverá uma recontagem na Geórgia”, disse Brad Raffensperger, secretário de Estado e conselheiro interno encarregado do processo.

O estado ainda espera receber votos vindos do exterior, como de militares. As cédulas só podem ser incluídas na apuração se tiverem sido postadas antes da terça-feira 3, dia do fechamento das urnas, e recebidas até esta sexta-feira. O número de cédulas que ainda podem chegar não foi informado pelas autoridades. Há também votos que aguardam validação oficial, como cédulas de eleitores que não levaram documentos corretos no dia da eleição, registraram o voto de modo provisório e se comprometeram a voltar nos dias seguintes para resolver a pendência.

A Geórgia tem 16 delegados, o que deixaria as portas da Presidência abertas para Biden com 269. No entanto, agora todos os olhares estão voltados para a contagem na Pensilvânia que, com seus 20 delegados, daria as chaves da Casa Branca para o democrata.

Na Pensilvânia, a tendência que favorecia Trump se inverteu e o democrata Biden agora lidera por cerca de 14.000 votos, mas a contagem continua.

A campanha de Trump – que soma até agora 214 votos para o Colégio Eleitoral – alertou que “a eleição não acabou”.

Os estados do Arizona, Nevada, Geórgia, Carolina do Norte e Alaska também não encerraram a contagem. As previsões, porém, apontam para uma vitória do democrata nos três primeiros, e de Trump nos dois últimos.

A vitória de Biden no Arizona já foi dada como certa pela agência de notícias Associated Press, pela emissora Fox News e outros veículos da imprensa americana, ainda que a apuração esteja em 90% das urnas. Outros meios de comunicação, como o jornal The New York Times, são mais conservadores e aguardam o resultado final nesse último estado.

É esperado que as próximas semanas sejam de turbulência. O Partido Republicano já pediu a recontagem de votos em estados como Wisconsin e Michigan. Trump ainda entrou com um processo legal para exigir a paralisação da apuração na Geórgia e na Pensilvânia, mas o pedido foi negado pela Justiça.

Na noite desta quinta-feira 5, em pronunciamento na Casa Branca, o presidente afirmou que seria o vencedor da eleição presidencial se a apuração contasse apenas os “votos legais”. Sem apresentar provas, ele afirmou que os democratas tentam “roubar a eleição”. “Se você contar os votos legais, venci facilmente. Se contar os votos ilegais, eles me roubaram”, disse.

Trump citou o fato de ter saído na frente na apuração em vários estados, como Pensilvânia e Geórgia, ainda sem um vencedor claro, e ter visto em seguida sua vantagem cair, conforme os votos enviados pelos correios começaram a ser contados.

Algumas emissores americanas, incluindo as proeminentes ABC, CBS e MSNBC, interromperam a transmissão presidencial por considerá-la mentirosa.