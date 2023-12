George Santos passa a ganhar mais com fama do que como deputado

Filho de brasileiros, o ex-deputado George Santos perdeu espaço na vida política depois de ter seu mandato cassado pelo Congresso dos Estados Unidos, em 1º de dezembro. Mas o polêmico legislador parece ter tomado gosto pelos holofotes, e não deseja abandoná-los tão cedo.

Poucos dias após a sua saída forçada da Câmara dos Deputados, Santos deu início a um novo capítulo do seu interminável show de bizarrices: abriu uma conta na Cameo, site em que o público pode pagar por mensagens de vídeos customizadas de suas personalidades preferidas.

Bom negócio

O preço para receber a simpática gravação subiu de US$ 75 cada (cerca de R$ 371) para US$ 500 (R$ 2.479) em questão de dias. Também é possível receber uma singela mensagem de texto por apenas US$ 10 (R$ 49) – uma pechincha.

“Dane-se os haters [odiadores]. Os que odeiam vão odiar”, disse o republicano, em um vídeo feito para a senadora Megan Hunt. “Olha, eles podem me expulsar do Congresso, mas não podem tirar meu bom humor ou minha personalidade grandiosa, nem minha boa fé e o orgulho absoluto que tenho por tudo que fiz.”

O curioso novo ofício tem dado bons resultados. Um levantamento realizado pelo portal de notícias Semafor revelou que, apenas nas primeiras 48 horas de presença no Cameo, Santos recebeu valores superiores ao salário anual de um deputado americano, de US$ 174 mil (mais de R$ 862 mil, na cotação atual).

Continua após a publicidade

Em entrevista ao site, o CEO da Cameo, Steven Galanis, disse que o político “será uma baleia absoluta” no meio, sendo comparado a nomes como Sarah Jessica Parker e Bon Jovi.

+ Congresso dos EUA cassa mandato de deputado filho de brasileiros

Problemas na Justiça

A carreira política de Santos é composta por uma complexa teia de mentiras e de supostos crimes. Ao todo, ele enfrenta 23 acusações relacionadas a fraude, lavagem de dinheiro, roubo de fundos públicos e declarações falsas à Câmara. Quanto às invenções, as lorotas do republicano envolvem desde a morte de sua mãe até o seu currículo.