G7 começa com divergências sobre crises e dúvidas sobre postura de Trump pós-midterms

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A cúpula do G7 em Paris se debruça sobre crises globais em série, com destaque para a incerteza em torno da postura americana após a fragorosa derrota republicana nas eleições de meio de mandato. Os chanceleres discutem a guerra Rússia-Ucrânia, o conflito no Irã e a segurança energética, buscando um consenso sobre os próximos passos.

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A cúpula do G7, grupo que reúne algumas das maiores economias industrializadas do mundo — Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido — começou nesta segunda-feira, 9, em Paris, na França, com divergências sobre como serão tratadas crises globais em série e uma incógnita sobre a postura do presidente americano, Donald Trump, após a fragorosa derrota dos seus republicanos nas eleições de meio mandato. A maratona de encontros reune os chanceleres dos países-membro.

Entre os questionamentos que deverão ser respondidos pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, estão a mudança de posicionamento sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, o futuro do conflito no Irã, a segurança energética e a inteligência artificial (IA). Até o momento, esses foram os assuntos que dominaram as discussões entre os principais diplomatas dos países-membro do G7 nesta segunda-feira.

A reunião é a primeira viagem internacional de Rubio desde as midterms, que aconteceram na terça-feira passada. O resultado da votação foi um baque para o Partido Republicano, que perdeu sua maioria em ambas as casas do Congresso. As conversas entre os líderes mundiais também ocorrem em meio a uma onda de manifestações que se espalha pela Europa, inclusive na capital francesa, lideradas por estudantes insatisfeitos com o sucateamento de escolas e a alta no custo de vida.

EUA na mira

Ao ser questionado sobre o interesse dos países aliados em saber como será a postura do governo após as midterms, Rubio respondeu a repórteres que os países com os quais se reunirá esta semana “já vivenciaram divisões no governo e em seus próprios sistemas”.

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A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, afirmou que ainda é uma incógnita como o governo Trump irá proceder daqui para frente. “Em relação aos Estados Unidos e à sua abordagem, eu diria que o presidente tem poderes executivos”, disse ela a repórteres em Paris. “A Câmara e o Senado mudaram de liderança, então a questão principal é qual será a abordagem”.

Mesmo com diversas vitórias inéditas do Partido Democrata nas eleições de meio de mandato, há poucos indícios de que o resultado da votação vai realmente afetar a estratégia de Trump. Isso porque sua primeira grande decisão após as midterms foi nomear Stephen Miller, ativista linha dura da extrema direita, como chefe de gabinete da Casa Branca.

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Conflitos no Irã e na Ucrânia

Trump já mencionou a ideia de uma parceria com a Europa para pôr um fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Os enviados do presidente, Steve Witkoff e seu genro Jared Kushner, devem se reunir com autoridades ucranianas e russas nos Emirados Árabes Unidos a partir desta terça-feira para discutir possíveis acordos entre as duas partes.

Em entrevista, Rubio explicou que as garantias de segurança no pós-guerra para a Ucrânia e o resto da Europa têm sido uma das principais preocupações dos aliados. “Houve alguns avanços em relação a como essa arquitetura poderia ser no período pós-conflito”, disse Rubio. “Nada foi finalizado ainda, e talvez algum progresso possa ser feito em Abu Dhabi”.

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, se reuniu às margens do G7 com Rubio nesta segunda-feira. Sobre o encontro em Abu Dhabi, Wadephul aprovou a ideia de uma nova rodada de negociações, mas deixou claro que os países europeus precisariam fazer parte de qualquer tipo de resolução encontrada entre as partes.

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“Continuo muito grato aos Estados Unidos por todos os esforços para levar as partes em conflito à mesa de negociações”, disse. “Mas deixei claro novamente que a Europa tem lugar nesta mesa. Não pode haver solução sem a Europa, apenas com a Europa.”

Anand, por sua vez, reforçou que as conversas em Abu Dhabi poderiam trazer resultados significativos. “Quero sublinhar a importância das tratativas. Já se passaram muitos meses desde o último encontro entre as partes”, complementou, afirmando ainda que seria essencial esclarecer “aspectos específicos” de uma proposta de acordo de paz.

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Por sua vez, mediadores do Catar e de outros países propuseram uma solução temporária para pôr fim ao impasse no conflito com o Irã, que começou em fevereiro deste ano e fez disparar o preço do combustível no mundo todo devido ao bloqueio de importantes rotas marítimas no Oriente Médio.

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Rubio, porém, enfatizou que os dois países não estão “à beira de um avanço” e reiterou que Trump prefere uma solução por via diplomática. “No momento, a diplomacia não tem sido muito produtiva porque as exigências iranianas não são apenas inaceitáveis, mas, em alguns casos, ultrajantes, ridículas e realmente irrealistas”, disse.

Consenso

A França convidou o Brasil, o Egito, a Arábia Saudita e a Ucrânia para participarem de algumas das discussões na cúpula do G7. Suas outras prioridades incluem a África, a China, Cuba e o Haiti. O Ministério das Relações Exteriores francês informou que haverá uma reunião sobre inteligência artificial e uma sessão separada sobre apoio à Ucrânia durante esses dois dias.

Após as primeiras reuniões na segunda-feira, Rubio publicou no X que havia “reforçado a necessidade das agências da ONU eliminarem a burocracia desnecessária e tornarem a ajuda humanitária mais eficiente. Nossa assistência deve permanecer temporária, direcionada e transparente.”

O comentário sinalizou que o governo deve manter suas exigências de reforma nas Nações Unidas. Durante o mandato de Trump, os Estados Unidos já se retiraram de diversas agências do órgão e de outras organizações multilaterais.

Trump e seu governo têm gerado preocupação entre os parceiros americanos do G7 em questões como o apoio à Ucrânia e à Otan, e a oposição ao Tribunal Penal Internacional (TPI). Todos os membros do G7, com exceção do Japão, que possui um tratado de aliança separado com os Estados Unidos, pertencem à Otan. O governo está pressionando para desmantelar o TPI, um tribunal internacional de crimes de guerra do qual todos os membros do G7, exceto Washington, fazem parte. A administração Trump impôs sanções severas ao tribunal e a vários de seus funcionários, alegando que a corte não tem jurisdicão para investigar cidadãos americanos. Em uma reunião com o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, Rubio disse ter levantado “preocupações fundamentais dos Estados Unidos sobre o Tribunal Penal Internacional”. O governo Trump está particularmente preocupado com a possibilidade de a União Europeia invocar um estatuto que imunizaria governos, empresas e indivíduos europeus de sanções secundárias americanas contra aqueles que apoiam o TPI.