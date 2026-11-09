🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo

G7 começa com divergências sobre crises e dúvidas sobre postura de Trump pós-midterms

Chanceleres das sete maiores economias do mundo se reúnem em Paris para debater guerras na Ucrânia e no Irã, bem como segurança energética e IA

Por Luiza Zubelli 9 nov 2026, 15h58
Líderes mundiais, incluindo homens de terno e uma mulher de vestido, posam para foto em sala luxuosa com paredes vermelhas, lustres dourados e o logotipo do G7 no chão
Reunião do G7 em Paris, na França (BRENDAN SMIALOWSKI / POOL/AFP)
Continua após publicidade
G7 começa com divergências sobre crises e dúvidas sobre postura de Trump pós-midterms Priorize VEJA no Google

A cúpula do G7, grupo que reúne algumas das maiores economias industrializadas do mundo — Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido — começou nesta segunda-feira, 9, em Paris, na França, com divergências sobre como serão tratadas crises globais em série e uma incógnita sobre a postura do presidente americano, Donald Trump, após a fragorosa derrota dos seus republicanos nas eleições de meio mandato. A maratona de encontros reune os chanceleres dos países-membro.

Entre os questionamentos que deverão ser respondidos pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, estão a mudança de posicionamento sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, o futuro do conflito no Irã, a segurança energética e a inteligência artificial (IA). Até o momento, esses foram os assuntos que dominaram as discussões entre os principais diplomatas dos países-membro do G7 nesta segunda-feira.

A reunião é a primeira viagem internacional de Rubio desde as midterms, que aconteceram na terça-feira passada. O resultado da votação foi um baque para o Partido Republicano, que perdeu sua maioria em ambas as casas do Congresso. As conversas entre os líderes mundiais também ocorrem em meio a uma onda de manifestações que se espalha pela Europa, inclusive na capital francesa, lideradas por estudantes insatisfeitos com o sucateamento de escolas e a alta no custo de vida.

Siga

EUA na mira

Ao ser questionado sobre o interesse dos países aliados em saber como será a postura do governo após as midterms, Rubio respondeu a repórteres que os países com os quais se reunirá esta semana “já vivenciaram divisões no governo e em seus próprios sistemas”. 

Continua após a publicidade

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, afirmou que ainda é uma incógnita como o governo Trump irá proceder daqui para frente. “Em relação aos Estados Unidos e à sua abordagem, eu diria que o presidente tem poderes executivos”, disse ela a repórteres em Paris. “A Câmara e o Senado mudaram de liderança, então a questão principal é qual será a abordagem”. 

Mesmo com diversas vitórias inéditas do Partido Democrata nas eleições de meio de mandato, há poucos indícios de que o resultado da votação vai realmente afetar a estratégia de Trump. Isso porque sua primeira grande decisão após as midterms foi nomear Stephen Miller, ativista linha dura da extrema direita, como chefe de gabinete da Casa Branca.

Continua após a publicidade

Conflitos no Irã e na Ucrânia

Trump já mencionou a ideia de uma parceria com a Europa para pôr um fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Os enviados do presidente, Steve Witkoff e seu genro Jared Kushner, devem se reunir com autoridades ucranianas e russas nos Emirados Árabes Unidos a partir desta terça-feira para discutir possíveis acordos entre as duas partes. 

Em entrevista, Rubio explicou que as garantias de segurança no pós-guerra para a Ucrânia e o resto da Europa têm sido uma das principais preocupações dos aliados. “Houve alguns avanços em relação a como essa arquitetura poderia ser no período pós-conflito”, disse Rubio. “Nada foi finalizado ainda, e talvez algum progresso possa ser feito em Abu Dhabi”.

O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, se reuniu às margens do G7 com Rubio nesta segunda-feira. Sobre o encontro em Abu Dhabi, Wadephul aprovou a ideia de uma nova rodada de negociações, mas deixou claro que os países europeus precisariam fazer parte de qualquer tipo de resolução encontrada entre as partes. 

Continua após a publicidade

“Continuo muito grato aos Estados Unidos por todos os esforços para levar as partes em conflito à mesa de negociações”, disse. “Mas deixei claro novamente que a Europa tem lugar nesta mesa. Não pode haver solução sem a Europa, apenas com a Europa.”

Anand, por sua vez, reforçou que as conversas em Abu Dhabi poderiam trazer resultados significativos. “Quero sublinhar a importância das tratativas. Já se passaram muitos meses desde o último encontro entre as partes”, complementou, afirmando ainda que seria essencial esclarecer “aspectos específicos” de uma proposta de acordo de paz. 

Continua após a publicidade

Por sua vez, mediadores do Catar e de outros países propuseram uma solução temporária para pôr fim ao impasse no conflito com o Irã, que começou em fevereiro deste ano e fez disparar o preço do combustível no mundo todo devido ao bloqueio de importantes rotas marítimas no Oriente Médio.

Continua após a publicidade

Rubio, porém, enfatizou que os dois países não estão “à beira de um avanço” e reiterou que Trump prefere uma solução por via diplomática. “No momento, a diplomacia não tem sido muito produtiva porque as exigências iranianas não são apenas inaceitáveis, mas, em alguns casos, ultrajantes, ridículas e realmente irrealistas”, disse.

Consenso

A França convidou o Brasil, o Egito, a Arábia Saudita e a Ucrânia para participarem de algumas das discussões na cúpula do G7. Suas outras prioridades incluem a África, a China, Cuba e o Haiti. O Ministério das Relações Exteriores francês informou que haverá uma reunião sobre inteligência artificial e uma sessão separada sobre apoio à Ucrânia durante esses dois dias.

Após as primeiras reuniões na segunda-feira, Rubio publicou no X que havia “reforçado a necessidade das agências da ONU eliminarem a burocracia desnecessária e tornarem a ajuda humanitária mais eficiente. Nossa assistência deve permanecer temporária, direcionada e transparente.”

O comentário sinalizou que o governo deve manter suas exigências de reforma nas Nações Unidas. Durante o mandato de Trump, os Estados Unidos já se retiraram de diversas agências do órgão e de outras organizações multilaterais.

Trump e seu governo têm gerado preocupação entre os parceiros americanos do G7 em questões como o apoio à Ucrânia e à Otan, e a oposição ao Tribunal Penal Internacional (TPI). Todos os membros do G7, com exceção do Japão, que possui um tratado de aliança separado com os Estados Unidos, pertencem à Otan.

O governo está pressionando para desmantelar o TPI, um tribunal internacional de crimes de guerra do qual todos os membros do G7, exceto Washington, fazem parte. A administração Trump impôs sanções severas ao tribunal e a vários de seus funcionários, alegando que a corte não tem jurisdicão para investigar cidadãos americanos.

Em uma reunião com o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, Rubio disse ter levantado “preocupações fundamentais dos Estados Unidos sobre o Tribunal Penal Internacional”. O governo Trump está particularmente preocupado com a possibilidade de a União Europeia invocar um estatuto que imunizaria governos, empresas e indivíduos europeus de sanções secundárias americanas contra aqueles que apoiam o TPI.

Publicidade
TAGS:
Alemanha
Canadá
Donald Trump
Estados Unidos
França
G7
Itália
Japão
Paris
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).