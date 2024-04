França participa da troca da guarda britânica pela 1ª vez; veja vídeo

O Palácio de Buckingham, lar do rei Charles III da Inglaterra, e o Palácio do Eliseu, sede da Presidência da França, fizeram nesta terça-feira, 8, uma mudança inusitada: os soldados de guarda trocaram de posto. Pela primeira vez, Londres recebeu soldados de um país de fora da Commonwealth – organização composta por 56 países, maioria antigos integrantes do Império Britânico, distribuídos por seis continentes – como forma de celebração aos 120 anos da Entente Cordiale, acordo que pôs fim nas disputas coloniais entre Reino Unido e França após as guerras napoleônicas.

Em Paris, o ato militar foi supervisionado pelo presidente Emmanuel Macron e pela embaixadora britânica na França, Menna Rowlings. Por lá, foram recebidos 16 membros da tropa de infantaria de elite Coldstream Guards, responsável por funções cerimoniais. O coral das Forças Armadas francesa também não ficou parado: os hinos nacionais da França e do Reino Unido, La Marseillaise e God Save the King, foram entoados para marcar a data.

As Queen Elizabeth II said: "Long live the difference, but long live the Entente Cordiale." pic.twitter.com/NomMoRHpy9 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2024

Em Londres, o lugar de anfitrião do rei Charles III – afastado das funções reais desde que descobriu estar com câncer, em fevereiro deste ano – foi ocupado pelo duque e a duquesa de Edimburgo, o príncipe Edward e sua esposa Sophie. Eles “inspecionaram 32 membros do 1º e 2º regimentos de infantaria da Garde Republicaine e 40 guardas da Guarda Escocesa da Companhia F, alinhados em frente aos seus homólogos franceses”, segundo comunicado do Palácio de Buckingham.

“As tropas domésticas guardam o Soberano e os Palácios Reais desde 1660. Quando a Rainha Vitória se mudou para o Palácio de Buckingham em 1837, a Guarda da Rainha permaneceu no Palácio de St James, com um destacamento guardando o Palácio de Buckingham, como ainda faz hoje”, explicou a nota. “A cerimônia da Troca da Guarda marca o momento em que os soldados em serviço, a Velha Guarda, trocam de lugar com a Nova Guarda.”

Continua após a publicidade

+ Macron compartilha meme sobre encontro com Lula

Declaração de Macron

Em vídeo publicado no X, antigo Twitter, Macron disse que “França e Reino Unido conseguiram construir uma forte relação bilateral, fundamentada nos mesmos ideais democráticos, em um compromisso mútuo com o multilateralismo e uma visão compartilhada de nossas responsabilidades e interesses estratégicos” apesar das duas guerras mundiais e das “convulsões” do século XX. Ele ressaltou, ainda, a importância do acordo para o meio ambiente, inteligência artificial e apoio à Ucrânia “enquanto ela se defende contra seu agressor”.

Long live the Entente Cordiale,

Vive l’amitié franco-britannique ! pic.twitter.com/hIfNnrxnCq — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2024

“Em um momento tão particular na vida do continente, com o voto do Brexit e sua implementação, com o retorno da guerra, como mencionei antes, e imensos desafios diante de nós, esta Entente Cordiale é, de certa forma, a base – tão antiga, ainda assim com uma relevância tão atual – que nos permite desenvolver nossa relação bilateral e agir juntos”, disse.