Filhos de Harry e Meghan recebem títulos reais oficiais

Archie e Lilibet, filhos do príncipe Harry e Meghan Markle, ganharam oficialmente os títulos de príncipe e princesa no site oficial da família real nesta quinta-feira, 9. A mudança de nomenclatura ocorreu um dia depois do duque e da duquesa de Sussex anunciarem que Lilibet havia sido batizada utilizando o título de princesa.

As crianças não eram consideradas príncipe e princesa de nascimento, porque não eram netos do monarca vigente. Esses títulos seguem as regras para a nomenclatura dos filhos de membros da família real, estabelecidas pelo rei George V, avô da rainha Elizabeth, em 1917.

Porém, com a ascensão do rei Charles III ao trono, Archie e Lilibet passam a ter esse direito. Anteriormente, as crianças, que são o sexto e a sétima na linha de sucessão, eram listadas como Master Archie Mountbatten-Windsor e Miss Lilibet Mountbatten-Windsor.

NEW: The royal family’s website has now been updated, naming Prince Archie of Sussex and Princess Lilibet of Sussex as sixth and seventh in line to the throne: pic.twitter.com/gZCUMtyudM — Emily Nash (@emynash) March 9, 2023

“Os títulos das crianças são um direito de primogenitura desde que seu avô se tornou monarca. Este assunto foi resolvido há algum tempo em alinhamento com o Palácio de Buckingham”, disse o porta-voz de Harry e Meghan.

O batizado de Lilibet foi uma cerimônia privada na casa do casal na Califórnia na última sexta-feira 3. Apesar de convidados, Charles, a rainha consorte Camilla, o príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, não compareceram ao batismo.

Em 2020, o duque e a duquesa de Sussex deixaram seus postos reais e se mudaram para os Estados Unidos após inúmeras polêmicas envolvendo o tratamento da americana Meghan pela realeza britânica.